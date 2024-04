Ministro Herman Benjamin é eleito presidente do STJ para o biênio 2024-2026

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu nesta terça-feira (23) o ministro Herman Benjamin como presidente do tribunal para o período de 2024 a 2026. O ministro Luís Felipe Salomão ocupará o cargo de vice-presidente. A cerimônia de posse está agendada para agosto deste ano.

Herman Benjamin, reconhecido por sua atuação na área ambiental, nasceu em Catolé do Rocha (PB) e assumiu sua posição no STJ em 2006. Sua projeção nacional aumentou em 2017, quando votou pela cassação da chapa Dilma-Temer, ocupando simultaneamente uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

VEJA MAIS

Luís Felipe Salomão, natural de Salvador, construiu sua carreira jurídica no Rio de Janeiro e integra o STJ desde 2008. Além disso, ocupa atualmente a função de corregedor nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os novos eleitos substituirão a ministra Maria Thereza de Assis Moura e o vice Og Fernandes na liderança do tribunal. O STJ, responsável por julgamentos definitivos de questões criminais e civis não constitucionais, conta com 33 ministros, nomeados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado.