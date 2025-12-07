Em Belém, pais formam torcida no fechamento dos portões do Enem; assista

No meio da tensão para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a entrada para a realização da prova é marcada por emoção, apoio familiar e uma recepção acolhedora na entrada da Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA), em Belém. Durante a movimentação para o fechamento dos portões, uma cena chamou a atenção: pais formando pequenas torcidas, oferecendo palavras de incentivo aos alunos.

Entre os 'torcedores', chamou atenção a postura de um dos funcionários responsável pela unidade acadêmica, que conduziu a contagem regressiva para o fechamento dos portões com sensibilidade e calma.

Nas imagens é possível ver os últimos participantes entrando no local de prova, antes do fechamento dos portões, às 13h. Na chegada de última hora é possível ver a mobilização de quem estava na porta torcendo para que conseguissem entrar a tempo de fazer a prova.