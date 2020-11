Padroeira de Icoaraci visita Basílica Santuário

No final da tarde desta terça-feira (17), a imagem de Nossa Senhora das Graças foi conduzida por devotos durante o percurso de Icoaraci até a Basílica Santuário de Nazaré, no centro de Belém. A ação é parte da programação do 68º Círio em homenagem à santa. O Círio será realizado neste domingo (22), em forma de carreata pelas da Vila Sorriso, por causa da necessidade de se evitar aglomeração de pessoas.

Na chegada da romaria motorizada, o padre Agostinho Cruz, pároco da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, presidiu missa na presença dos devotos e público em geral, mediante o distanciamento social requerido pelas autoridades de saúde.

(Divulgação / Paróquia de Icoaraci)

Padre Agostinho enfatizou em seu pronunciamento que os fiéis não devem deixar de ter em mente "o quanto Deus nos ama; não no sentido de multidão, mas de forma individual". O pároco comentou a passagem bíblica do encontro do coletor de imposos Zaqueu com Jesus. Zaqueu, por ser de baixa estatura, chegou a subir em uma superfície elevada para poder avistar o Cristo. No entanto, foi Jesus quem tomou a iniciativa de saudá-lo. Zaqueu foi ao encontro do Cristo, o que indica, como destacou padre Agostinho que "temos o desejo inato de Deus no nosso coração, porque a paz só se dá com Deus".

Com a imagem de Nossa Senhora das Graças no Altar-Mor da Basílica Santuário, padre Agostinho Cruz orou junto com os fiéis.