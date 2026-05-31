Padre Júlio Lancellotti participa de diálogo sobre direitos da população em situação de rua em Belém

O Instituto Dom Azcona e Irmã Henriqueta de Direitos Humanos (IDAH) realiza, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, o Movimento Emaús e a Universidade Federal do Pará, a Mesa de Diálogo Circular – O Povo da Rua e o Acesso à Justiça: Caminho de Esperança, nesta segunda-feira, 1º de junho, no auditório do TRT8, a partir das 9h. O evento contará com a presença do padre Júlio Lancellotti, referência nacional na defesa dos direitos humanos, conhecido por transformar afeto e indignação em ações de impacto social.

O encontro reunirá representantes de instituições públicas e da sociedade civil organizada do Pará para debater temas como direitos, inclusão social e acesso à justiça para a população em situação de rua. A abertura está marcada para as 9h, seguida por uma roda de conversa mediada pela presidente do IDAH, Mary Cohen, e momentos de interação com o público. A programação também inclui a posse da Comissão OAB-PA Solidária.

À tarde, às 14h30, padre Lancellotti participará de uma conferência aberta à comunidade na UFPA, abordando o tema “Infâncias e as Desigualdades Sociais”.

Sobre padre Júlio Lancellotti

Vigário Episcopal para a População em Situação de Rua e coordenador da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, padre Júlio Lancellotti é referência nacional na defesa de pessoas em situação de rua, no combate à fome e na promoção da dignidade e direitos sociais. Com mais de 40 anos de atuação, ele fundou a Casa Vida, espaço pioneiro de acolhimento a crianças portadoras de HIV/Aids. Reconhecido por enfrentar preconceitos e desafios em sua missão, Lancellotti segue atuando contra a aporofobia e a hostilidade social direcionada às pessoas em situação vulnerável.

Serviço:

Evento: Mesa de Diálogo Circular com padre Júlio Lancellotti

Data: Segunda-feira, 1º de junho

Hora: 9h

Local: Auditório TRT8, Praça Brasil