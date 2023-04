Padre Cláudio Pighin reflexão sobre confiar na ressurreição de Jesus em homilia; vídeo

No Domingo da Misericórdia celebrado neste domingo (16), é o primeiro domingo após a Páscoa. Conhecer o amor verdadeiro de Jesus após alcançar a vida eterna é a reflexão feita pelo padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, na homilia deste final de semana.

O Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31 é o texto usado como base para a explicação que o religioso faz sobre a vida eterna com Deus.

“A ressurreição de Jesus inaugura a nova vida, a nova criação. João se refere a esse primeiro dia da criação do Gênesis, onde começa a vida. Agora, a nova vida que Jesus nos proporciona é diferente porque vencendo a morte, nos dá a capacidade de superá-la”, disse o religioso.

Na leitura do evangelho, Jesus reencontra os discípulos e diz: "A paz esteja convosco". Ele mostra os lados das mãos.

“O evangelho narra que os discípulos estavam trancados no cenáculo por medo dos judeus, porém, o mestre aparece para eles e deseja-lhes a paz. É um convite a se alegrarem e serem felizes, porque ele, o Messias, está vivo. É interessante notar, que quando os discípulos vivem sem a experiência de Deus vivo, eles tem medo e estão tristes. No entanto, quando Jesus lhes aparece, transformam, mudam aquela situação de medo e infelicidade, imediatamente. O que confere a verdadeira felicidade, é a vida de Deus. O amor que se torna serviço e que portanto, nos permite experimentar um Jesus vivo, que anima a nossa vida. Essa é a nossa felicidade”, reflete Cláudio Pighin.

É possível reconhecer quem está em crise durante as necessidades, para que ocorra o despertar de cada uma para a necessidade de Deus. O evangelho também nos mostra Tomé incrédulo, até ver e pegar nas marcas existentes no corpo de Jesus, após ser pregado na cruz.

“Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel", disse no evangelho. Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus!" Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto!"