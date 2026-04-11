Padre Cláudio Pighin reflete sobre fé e esperança durante Domingo da Divina Misericórdia

A homilia deste domingo (12), marcada pela celebração do Domingo da Divina Misericórdia, foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin e teve como base o trecho do Evangelho de João (20, 19-31).

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Durante a reflexão, o sacerdote contextualizou o momento vivido pelos discípulos após a morte de Jesus, destacando que, mesmo após ouvirem o anúncio da ressurreição, eles permaneciam reunidos e com medo, temendo perseguições.

Segundo ele, o texto evidencia que a ressurreição marca o início de uma nova vida e de uma nova criação, simbolizada pelo primeiro dia da semana. "A nova vida que Jesus nos oferece é diferente porque Ele vence a morte e nos mostra que é possível superá-la", disse.

Ao abordar a passagem em que Jesus aparece aos discípulos, padre Cláudio Pighin destacou que a saudação de paz representa um convite à alegria e à confiança. De acordo com o sacerdote, a presença do Cristo ressuscitado reforça a mensagem de que a vida vence a morte e inaugura um novo caminho para a humanidade.

Ainda durante a homilia, ele afirmou que muitas pessoas buscam a felicidade em situações passageiras, mas ressaltou que, conforme o ensinamento cristão, a verdadeira felicidade está na relação de amor com Deus, que, segundo ele, é o que sustenta e dá sentido à vida.

"Sabendo das dificuldades dos discípulos, Jesus sopra sobre eles, dando-lhes força para continuar sua missão", afirmou.

O padre também mencionou o momento em que Jesus sopra sobre os discípulos, explicando que o gesto remete ao início da criação descrita no livro do Gênesis.

Ele destacou que esse ato simboliza o envio e a força necessária para que os discípulos deem continuidade ao testemunho de amor, atraindo aqueles que, segundo ele, ainda se encontram nas “trevas”.

Todos os domingos, às 11h, é celebrada a Santa Missa na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Romulo Maiorana, 2473 (esquina com a Travessa Perebebuí), no bairro do Marco, próximo ao Bosque Rodrigues Alves.