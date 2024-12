Padre Cláudio Pighin reflete sobre a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora

A Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, é celebrada no dia 8 de dezembro, sendo uma das festas mais importantes do calendário litúrgico católico. Na homilia deste domingo (8), o padre Cláudio Pighin fala sobre o diálogo do anjo Gabriel com a virgem.

"O diálogo do anjo com a virgem é estrangido à poucas palavras, porém perturba o coração e põe em discussão os planos de vida com as suas esperanças. Como é interessante notar que o mensageiro de Deus anuncia a alegria e paz, tanto que a pobre criatura fica sem palavras e se questiona o porquê de tudo isso. Às vezes, acontece também com a gente, gostaríamos de dar tantas respostas aos acontecimentos que marcam a nossa vida e nos sentimos incapacitados", diz o padre.

A gestação de Maria e a entrada de Deus em nossa realidade é explicada em Lucas 1:26-38. "O anjo Gabriel, o forte, fala de Jesus, o salvador, que se faz bebê, o homem potente que se torna pequenino e humilde e fala de Maria, a sua gestação que permite a entrada de Deus na nossa realidade, quanto especial aquela pequena e grande mulher, e seu instrumento tão poderoso e onipotente, não temos palavras para tudo isso. Abre-nos assim, as portas dos nossos corações para ter a certeza de que nós não somos excluídos da participação em acolher o nosso Deus, porque ele se rebaixa até nós, que vento de Maria, seremos capazes de se deixar possuir por ele, por Deus e perante a proposta do onipotente", fala o religioso.

"Continuando o diálogo entre Maria e Gabriel, vais se reforçando o projeto divino, e para ter certeza dessa grande obra em Maria, fala-se da experiência de isabel de como uma situação impossível, se tornou possível, que verdade, significa que quando Deus entra na nossa vida, pode transformar quantas coisas para nós impossíveis, em possíveis, nesse sentido o ser humano pode só crescer, aumentar as suas esperanças, alargar os seus horizontes. Um cenário desse, como poderíamos duvidar?", questiona o padre.

Com isso, Cláudio Pighin deixa uma reflexão, será que estamos percebemos as ações de Deus em nossas vidas? " Será que as suas preocupações, as suas maneiras de entender não deixam espaço de Deus lhe visitar?", encerra o religioso.

As missas dominicais ocorrem semanalmente na sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana. As celebrações são abertas ao público.