Pacientes internados de câncer precisam de fraldas geriátricas

A Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia (AVAO) desenvolve campanha de arrecadação de fraldas geriátricas simples nos tamanhos "G" e "M" para atendimento de pacientes de diferentes idades, acometidos de câncer e em tratamento no Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém. nos tamanhos “M” e “G”. A instituição destinará o material arrecadado para pessoas de baixa renda (do Pará e de fora do Estado) em tratamento no HOL.

“A AVAO tem o compromisso de ajudar essas pessoas, ofertando o café da manhã, o almoço para pacientes e acompanhantes, na vinda delas para o tratamento, entre outras ações. E algo de que os pacientes internados necessitam muito são as fraldas geriátricas. Por isso, estamos pedindo essa colaboração à sociedade para que nos ajude a fornecer fraldas a esses nossos irmãos em tratamento”, destaca Ana Klautau Leite, presidente da AVAO. Informações sobre as doações podem ser obtidas em: 3249-8450.

Em ação

Em funcionamento há 22 anos, a Associação mantém serviços voltados aos portadores de câncer e acompanhantes, como o fornecimento de refeições e lanches; cestas básicas; material de higiene. São também prestados serviços de saúde, além do repasse de fraldas geriátricas.

A pandemia da covid-19 chegou a prejudicar o andamento das atividades de março de 2020 até o final do primeiro semestre, mas, agora, mediante os protocolos sanitários, os serviços foram retomados de forma presencial na sede da instituição, na travessa 14 de Abril, entre Gentil Bittencourt e Magalhães Barata, perto do HOL. A sede está aberta de segunda a sexta-feira, de 8 as 14h30. Os dirigentes da AVAO ressaltam que qualquer quantidade de fraldas possível de ser doada, seja por pessoas físicas seja por pessoas jurídicas, é bem-vinda.