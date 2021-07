Pacientes do Barros Barreto estão sem receber remédio para asma desde novembro

Pacientes com asma cadastrados no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém, estão desde novembro do ano passado sem receber o medicamento Budesonida (12/400). “Liguei hoje (quinta-feira, 22) pela manhã para o hospital e disseram que está sem previsão para ter esse medicamento. É só isso que eles falam”, disse Luzia Romana Lopes Araujo. Ela tenta, desde aquele mês e sem sucesso, conseguir o medicamento para sua filha, Cleide Lopes Cardoso, 25 anos, e para sua mãe, Oscarina Morais Lopes, 74. A descrição do remédio a que ela se refere é a seguinte: “Symbicort – fumarato de formoteroldi-hidratado. Budesonida 12/400 mcg por inalação. Turbuhaler).

Dependendo da farmácia, o preço do medicamento passa de R$ 160. Luzia é diarista, mas está desempregada. “Minha mãe é cadeirante, usa fralda, toma medicamento para a pressão. E ainda tem a despesa desse remédio”, afirmou. “A gente não pode ficar sem. É asma. Dá falta de ar na gente. Tem gente até que morre”, disse. Luzia também é asmática, embora não seja cadastrada no hospital Barros Barreto. Usado duas vezes ao dia, cada unidade do remédio dura um mês.

Sespa diz que houve reprogramação para aquisição do medicamento em até 45 dias



Em nota nesta quinta-feira (22), o Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), pertencente ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA)/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), informou que a aquisição do medicamento "Formoterol (fumarato) + Budesonida" de 6/200 ou 12/400 é feita pelo “Ministério da Saúde (MS) e encaminhada pela Secretaria Estadual de Saúde para a farmácia do HUJBB, a qual realiza a dipensação do medicamento aos pacientes. No entanto, o Hospital ainda aguarda o repasse do produto pela Sespa para poder retomar a distribuição aos pacientes cadastrados no programa”.

No dia 4 de maio deste ano, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que os medicamentos Formoterol (fumarato) + Budesonida de 6/200 ou 12/400 estão em fase de regularização do estoque, o que deve ocorrer em até 30 dias". Nesta quinta-feira (22), a Redação Integrada acionou novamente a Sespa, que, desta vez, informou o seguinte: “A Secretaria de Estado de Saúde Pública informa que houve uma reprogramação de aquisição do medicamento formoterol + budesonida, com previsão de abastecimento em até 45 dias”.