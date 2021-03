Pacientes com câncer reclamam que faltam medicamentos no Hospital Ophir Loyola

Uma paciente que trata câncer no Hospital Ophir Loyola denuncia, por meio das redes sociais, denunciou que desde janeiro, na unidade de saúde, está em falta a medicação Oxaliplatina e Ciclosfamida para os tratamentos de quimioterapia. Diante dessa situação, pacientes ficam sem poder responder contra a doença. "Tem pessoas desde janeiro sem fazer a quimioterapia porque a medicação está em falta", afirma a denunciante, que prefere não se identificar.

Segundo ela, uma paciente chegou a deixar o hospital, mas teve de retornar à unidade por sentir muita dor. De acordo com a denunciante, o aparelho de raio X do hospital está quebrado e o equipamento de mamografia sem película desde 2017, ou seja, sem funcionar.

Resposta

Por meio de nota, o Hospital Ophir Loyola esclarece que "possui cobertura contratual para o fornecimento do medicamento Oxaliplatina, contudo o fornecedor não cumpriu com o prazo de entrega, ocasionando a falta do medicamento". A unidade de saúde informa que "adotou todas as medidas administrativas contra a empresa contratada para garantir a entrega do fármaco. A previsão é de que a Oxaliplatina seja entregue até a próxima sexta-feira (12)".

Em relação à Ciclosfamida, o hospital afirma que "abriu dois processos licitatórios para a aquisição do medicamento, porém nenhuma empresa se candidatou ao fornecimento do fármaco, por isso o hospital abriu processo de compra emergencial que ainda está em andamento. Para atender as urgências e emergências oncológicas, o HOL dispõe de Unidade de Atendimento Imediato 24h".

O hospital informa, ainda, que "está em andamento o processo de compra para a aquisição de um novo aparelho de raios-x". "E esclarece que a falta de películas de mamografia ocorreu devido à não entrega pelo fornecedor no início de janeiro deste ano, porém todas as medidas administrativas foram tomadas para resolver a situação o mais breve possível", finaliza.