Paciente precisa de doação de sangue com urgência

A paciente Eloah Vidigal Carvalho, que está internada em um hospital da rede particular, precisa de sangue do tipo A negativo ou O negativo. Quem tiver interesse em doar, pode se dirigir até o hospital onde ela está internada, que fica na Tv. Maurití, 3164, entre avenida Almirante Barroso e João Paulo II. Se preferir, também pode procurar um posto de coleta do Hemopa.

Doação

A doação de sangue é um ato de amor que ajuda centenas de pacientes que lutam contra o câncer e outras doenças do sangue. A necessidade de voluntários é diária. E para se tornar um doador de sangue é simples: o cidadão precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal) e pesar acima de 50 kg.

No momento do cadastro, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação oficial, original e com foto, que pode ser o RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho.

Alerta

Neste período de pandemia, quem teve Covid-19, é necessário esperar 30 dias após a recuperação para doar. E quem teve contato com pessoas que tiveram a doença, deve esperar 14 dias após o último contato.