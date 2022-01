Pabllo Vittar estreia 'Acredite em Quem Quiser" e revela pedido de casamento de homem casado 

A cantora Pabllo Vittar, Márcio Victor e Luísa Sonza foram os convidados do novo quadro do 'Domingão com Huck', o 'Acredite em Quem Quiser', a versão brasileira do formato internacional ‘To Tell The Truth’. Os artistas cantaram sucessos da carreira e, dentro da lógica da nova atração do programa, contaram histórias pessoais. Pabllo Vittar e Luísa Sonza, por exemplo, contaram que haviam sido em casamento por pessoas já casadas.

Na verdade, a história aconteceu apenas com um deles, e o padre Fábio de Melo e os atores, Luis Miranda, Flávia Alessandra e Mariana Santos tinham de acertar quem, de fato, falava a verdade. O quadro, em questão, começou com o apresentador Luciano Huck lendo uma carta escrita pelo artista que teria vivido a experiência do pedido de casamento.

O artista contou que havia conhecido a pessoa na internet e ido ao encontro presencial e inclusive teria ficado em clima de lua de mel e no mesmo dia, descobriu que a pessoa era casada.

Os outros convidados até questionaram a cantora Pabllo Vittar sobre como ela não tinha percebido rapidamente. Ela brincou e disse que "cada like é uma paixão nas redes sociais". Ela inclusive, durante o programa, foi convidada a enviar uma mensagem para o homem que lhe enganou anteriormente: "Eu espero que você esteja bem onde você estiver, porque hoje em dia eu estou bem melhor que você, com certeza" (risos).

Por fim, Pabllo Vittar revelou a verdade e foi perguntada se queria mandar mais uma mensagem para o homem em questão, e disparou essa resposta: "nada tenho nada de ruim dentro do meu coração".