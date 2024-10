Outubro Rosa: Grupo Liberal segue com ações alusivas à campanha com serviços de saúde e paletra

O Grupo Liberal deu prosseguimento nesta quinta-feira (24) à campanha Outubro Rosa, com atividades focadas na prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e sobre a saúde em geral. Numa programação realizada pelo departamento de Recursos Humanos (RH), os colaboradores receberam serviços de aferição de pressão arterial, teste de bioimpedância e uma palestra de conscientização.

A analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Catarina Oliveira, explicou que essa campanha é realizada anualmente. Começou na terça-feira (22/10), com sessão de massagem e de trancismo. “Hoje estamos dando continuidade à nossa campanha que vem acontecendo do Outubro Rosa, Nós contamos com a parceira do Laboratório Sabin, no qual está sendo oferecido o teste de pressão e bioimpedância. E, posteriormente a isso, seguimos com uma palestra em alusão a campanha, com um enfermeiro que falou mais sobre essa prevenção e o autocuidado”, afirma Catarina.

Outubro Rosa Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

“A gente tem momentos dentro de empresas em alusão ao Outubro Rosa, como no Grupo Liberal, no qual inicia e provoca um pouco as pessoas a pensar nesse cuidado. Uma ação de saúde, às vezes simples, numa aferição de pressão, numa bioimpedância, já vai trazer ali um senso de cuidado para aquela pessoa. Então, uma aferição de pressão, onde a gente verifica alguma alteração, ou uma bioimpedância, vemos que é preciso ter uma mudança de qualidade de vida, fazendo com que a gente sensibilize as pessoas nesse cuidado”, conta gestora e biomédica da Sabin Belém, Izaura Souza

Geois Ribeiro, Coordenador de Relacionamento Sabin, destaca que os serviços oferecidos, aferição de pressão arterial e teste de bioimpedância, são importantes para que possa direcionar aquele paciente para um atendimento especializado. Ele alerta que nenhum dos dois substitui os testes clínicos. “Esses testes representam um ponto de partida para uma análise mais elaborada acerca da condição de cada um. É a partir deles que devemos procurar um atendimento especializado, no qual este vai direcionar qual abordagem deve ser feita”, detalhou Geois.

Quem aproveitou para fazer os dois testes foi a Supervisora de Assinaturas do Jornal Liberal, Sheila Beluso. Ela destaca a importância de estar participando mais uma vez da campanha do Outubro Rosa do Grupo Liberal. “Para nós, mulheres, é muito bom fazer a aferição da pressão, sempre estar acompanhando as nossas mudanças no corpo, é muito importante. Sempre temos que estar acompanhando, até com mais frequência, para ver como eles estão fazendo aqui. Teve também a bioimpedância, para ver a nossa hidratação corporal e, graças a Deus, deu tudo certo comigo. Estou dentro do normal, mas é muito importante ter essas campanhas dentro das empresas, para que os seus colaboradores se acompanhem. De se cuidar um pouco, de ver a saúde, de acompanhar um pouco mais. Então, tendo essas campanhas, a gente acaba tendo aquele estalo”, disse a colaboradora.

Conscientização é essencial

O enfermeiro do setor de atenção primária e saúde da Unimed Belém, Sávio Santos, ministrou a palestra de conscientização nesta quinta e disse que é preciso trabalhar para disseminar o conteúdo de aprendizado para familiares, amigos e pessoas próximas.

“Estamos aqui para falar sobre o mês alusivo à conscientização do câncer de mama. O foco aqui vai ser pautado em três pilares: fatores de risco; sinais e sintomas; e ações preventivas. O foco desses testes pilares é trabalhar a conscientização e a consciência para disseminar esse conteúdo de aprendizado, porque é fundamental que a gente conheça o que é o câncer de mama e que a gente consiga trabalhar ele o mais precoce possível. No intuito de conseguir ter resultados positivos em relação à doença, em relação à patologia”, explica o palestrante.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)