Outubro Rosa: Grupo Liberal realiza ações alusivas à campanha com serviços de saúde e de estética

O Grupo Liberal iniciou, nesta terça-feira (22), a campanha Outubro Rosa com atividades focadas na prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, voltada às colaboradoras da empresa. A programação, que é realizada pelo departamento de Recursos Humanos (RH) e também conta com serviços de saúde, beleza e estética, começou com uma sessão de massagem e de trancismo, pela manhã na sede do Grupo, localizada no bairro do Marco, em Belém.

Para as participantes, o momento foi de descontração e bem-estar. A assistente de marketing do Grupo Liberal, Isabelle Ferreira, aproveitou a oportunidade para fazer tranças nos cabelos e elogiou a ação da empresa. “Eu acho que é muito importante a gente ter esse momento. Principalmente a gente que trabalha com uma rotina muito corrida. É legal ter esse momento de descanso e de fazer um penteado. E ainda nos valoriza. É importante a empresa ter esse cuidado com a gente”, pontua ela, que está há seis meses trabalhando no Grupo Liberal.

Isabelle elogiou a ação (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Quem também aproveitou a oportunidade para dar uma pausa nas atividades foi a colaboradora Thaís Araújo, auxiliar administrativo do departamento de Circulação do Grupo Liberal. Segundo ela, a campanha interna mostra que a empresa se preocupa e zela pelos profissionais. “Hoje em dia, com as demandas de trabalho, de casa e de tudo, acabamos, às vezes, acumulando um certo estresse. E essa iniciativa da empresa, sem dúvidas, é muito importante para a saúde mental dos colaboradores. Foi a primeira vez que eu fiz massagem e foi uma experiência incrível. Não imaginava que era tão bom”.

Momento de relaxar, segundo a colaboradora (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Cuidado

A assistente de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Thayná Costa, conta que a ação do Outubro Rosa já é uma tradição na empresa e o foco é promover um dia de cuidado às colaboradoras e conscientizar sobre a saúde. “A gente trabalha para que elas tenham esse momento não só de prevenção, mas de descontração também. É um momento para desacelerar a rotina um pouquinho. Tivemos essa iniciativa de fazer tranças que elas gostam bastante e a massagem também, que é uma massagem mais relaxante”, observa.

“Todos os anos nós temos essa iniciativa. E não somente no Outubro Rosa. A gente também tem o Novembro Azul. Também temos vários outros meses com ações de prevenção à saúde, com foco na autoestima e no autocuidado. Neste ano, a gente colocou as tranças, porque foi sucesso da última vez. A procura é muito grande entre as colaboradoras. Às vezes, a gente sai de casa, não tem muito tempo, e aí elas acabam vindo para cá”, completa Thayná.

A esteticista Fernanda Oliveira, representante do grupo Estética em Ação, que realizou a programação nesta manhã no Grupo Liberal, conta que essa é uma forma “de levantar a autoestima de outras pessoas”. “Em um momento como esse, como o Outubro Rosa, é bastante importante porque sentimos que ajudamos bastante. É um momento para a pessoa relaxar e se arrumar ao mesmo tempo, sentindo que teve um dia diferente e que sentiu-se bem”, comenta.

Profissional destaca a importância da ação (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Programação

A ação também contará com outras atividades durante esta semana. Nesta quarta-feira (23). As colaboradoras também receberão serviços de saúde com aferição de pressão e palestra sobre a campanha Outubro Rosa. Na TV Liberal, a programação será na quarta-feira (23), a partir das 9h, no auditório da empresa, localizada no bairro de Nazaré. Já na quinta-feira (24), as profissionais do Jornal O Liberal também recebem essas atividades, a partir das 9h, no auditório do periódico. Encerrando a campanha, a TV Liberal também terá sessões de massagens e tranças, na terça-feira (29), às 9h.