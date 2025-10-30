Outubro Rosa: Colaboradas da TV Liberal recebem ações com arte, integração e conscientização

Cores, pincéis e sorrisos marcaram a semana do Outubro Rosa no Grupo Liberal. Entre palestras, oficinas e conversas sobre saúde, colaboradores de diferentes setores reforçaram o compromisso com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. As atividades ocorreram nas sedes do jornal O Liberal e da TV Liberal, na quarta (29) e quinta-feira (30), respectivamente.

Segundo Renata Souza, gerente de Recursos Humanos do Grupo Liberal, o Outubro Rosa é um momento para reforçar os cuidados com a saúde da mulher e promover integração entre as equipes.

“Todo ano a gente faz uma ação diferente, buscando sempre o que há de mais atual para as nossas colaboradoras. Já tivemos palestras com o apoio da Unimed e agora estamos promovendo oficinas voltadas ao bem-estar”, destacou.

Outubro Rosa na TV Liberal Cristino Martins | O Liberal

As palestras ocorreram nos dias 22 e 23 deste mês, com profissionais da saúde da Unimed, no auditório da TV Liberal e na sede do jornal. A programação também incluiu uma oficina de pintura em taças, ministrada pela artista plástica e vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana.

“Quisemos trazer algo diferente neste ano, algo que envolvesse arte e trabalhos manuais, porque isso relaxa e também é uma forma de cuidado com a saúde mental”, explicou Renata.

A atividade teve adesão de colaboradores de várias áreas. Para Renata, a iniciativa vai além da conscientização sobre o câncer de mama e fortalece o espírito de equipe.

“A integração acontece naturalmente. Às vezes, o colega com quem você não tem tanta proximidade está ao seu lado participando da atividade, e isso gera conversas, trocas e aproximação”, disse.

As ações do Outubro Rosa encerraram nesta quinta-feira (30) com o Pink Day, quando os colaboradores vestiram rosa para a tradicional foto oficial da campanha, símbolo do compromisso do grupo com a saúde e a prevenção.

Entre os participantes da oficina de pintura esteve Thalita Mendes, de 34 anos, analista de Marketing do Grupo Liberal. Ela começou na empresa em 2011 como estagiária e hoje é uma das colaboradoras mais engajadas nas atividades internas.

“Foi muito divertido porque a gente pôde reunir várias pessoas de diferentes setores. Descobrimos que muitos colegas têm talento para a arte, algo que muitas vezes fica escondido”, contou Thalita.

Ela relembrou que costumava pintar tecidos na infância e que a oficina despertou novamente esse gosto pela arte. “Pintar uma taça é totalmente diferente, mas lembrei o quanto é terapêutico. É uma forma de relaxar”, afirmou. Para Thalita, momentos como esse fortalecem o ambiente de trabalho e aproximam a equipe.

A oficina ministrada por Rose Maiorana também recebeu elogios da colaboradora. “Ela passa o conhecimento com paciência e naturalidade. A gente percebe o talento nato que ela tem e a forma como transmite isso para nós”, disse.

Rose reforçou que a arte pode ser uma forma de cuidado e autoconhecimento. “A oficina foi ótima. Trabalhar com os nossos colaboradores é sempre muito bom. Muitas até reconheceram o talento que têm para a pintura. Fizeram taças bem bonitas”, comentou.