Outubro é o mês mais quente do ano de 2025 até o momento em Belém

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que outubro é, até o momento, o mês mais quente em Belém. As temperaturas mínimas devem variar em 23.7°C e as máximas em 34°C. A previsão é que o tempo continue fique mais quente até o final deste mês.

“De acordo com as análises dos dados do Inmet, o mês mais quente em 2025 está sendo outubro até o momento. A previsão é que para a próxima semana a temperatura média fique em torno de 28.0 °C, com mínima de 23.0 e máxima de 34.5 °C, aproximadamente”, explica José Raimundo Abreu, meteorologista do Inmet.

Em Belém e na região litorânea do Pará, esse final de semana antes do Recírio deve ser de tempo bom com muito sol e altas temperaturas, mínimas devem oscilar entre 23°C a 25°C e as máximas entre 33°C e 35°C. O céu estará céu parcialmente nublado com poucas nuvens.

“Condição muito boa desse final de semana até o dia 27 no Recírio. As máximas são de 35°C tanto para toda a Região Metropolitana de Belém e as mínimas de 23°C a 25°C. Salinas, Marudá e Bragança também tem tempo bom sem chuvas, com temperaturas máximas entre 32°C a 33°C, devido a ventilação frequente”, aponta o meteorologista.

Apesar das altas temperaturas em outubro em Belém, a comparação entre as temperaturas médias de 2025 com 2024 mostra que não houve nenhum aumento. Pelo contrário, os dados demonstram que ocorreu uma diminuição das temperaturas entre os dois anos. As médias das temperaturas mínimas e máximas tiveram redução de 1.2°C e 1.3°C, respectivamente.

“O mês de outubro especificamente, em 2024, a temperatura média foi de 28.8°C, a temperatura máxima foi 35.3 °C, e a temperatura mínima foi 24.5 °C. Já em 2025 a temperatura média foi de 27.6 °C, a temperatura máxima foi 34.0°C, e temperatura mínima foi 23.7 °C”, detalha José Raimundo.

Essa diminuição das temperaturas mínimas, máximas e da média também pode ser notada nos registros anuais. A temperatura média foi de 27.4 °C, em 2024, e de 27°C, em 2025, o que demonstra redução de 0.4°C. Na média das temperaturas mínimas, a redução foi ainda maior chegando a 1.1°C, já que 2024 registrou 24.3°C de mínima, e 2025, a temperatura de 23.4 °C. E as máximas apresentaram a mesma tendência de diminuição com 0.6°C mais baixo entre 2024 e 2025. A média das temperaturas máximas caiu de 33.7°C para 33.1°C.