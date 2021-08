Outeiro reclama conserto em ponte na Praia dos Artistas

Um vídeo circulou nas redes sociais, neste domingo (1º), mostrando um homem que havia caído de uma ponte de madeira na Praia dos Artistas, no Distrito de Outeiro. A pessoa denunciante destaca que há cerca de duas semanas gravou vídeo sobre a deterioração da ponte e comunicou o fato à Prefeitura Municipal.

Segundo o denunciante, o homem que caiu estava com dor no peito. As imagem da filmagem mostram a ponte danificada, inclusive, com degraus soltos, o que coloca em risco as pessoas que por ela têm de transitar.

A Reportagem Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém acerca do caso. Como resposta, a Administração Regional de Outeiro (Arout) informou que "vai acionar uma equipe nesta segunda-feira, 2, para identificar a praia onde está a ponte e, posteriormente, solicitar o reparo junto à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan)".