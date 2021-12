Outeiro receberá unidade móvel de vacinação contra Covid-19 nesta segunda (27)

Nesta segunda-feira (27), os moradores de Outeiro que ainda não completaram o ciclo vacinal contra Covid-19 desatualizado, poderão tomar a dose da vacina na unidade móvel da campanha "Belém Vacinada", da prefeitura municipal. O veículo estará na Igreja Assembleia de Deus do bairro de Itaiteua, das 8h às 13h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) segue disponibilizando 71 postos de vacinação, onde também estarão disponíveis a vacinação contra a gripe (Influenza). São 50 Unidades Básicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família, que funcionam das 8h às 17h.

Além desses, conta com mais 9 Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que funcionam das 8h às 13h, e outros 12 pontos entre universidades, shoppings e hospitais.

Para vacinar, a pessoa deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação de Belém.



Veja onde você pode se vacinar:



Pontos de vacinação nas unidades básicas de saúde:

1. UBS Castanheira, rua 1º de Dezembro, entre as passagens José de Alencar e Sol Nascente;

2. UBS Combu, Ilha do Combu;

3. UBS Portal da Amazônia, Rua Osvaldo de Caldas Brito, 39 - Jurunas;

4. UMS Águas Lindas, Rua Conjunto Verdejante I, Águas Lindas;

5. UMS Bengui II, Passagem Macciel - Bengui;

6. UMS Cabanagem, R. São Paulo, s/n - Cabanagem;

7. UMS Condor, R. Lauro Malcher, 285 - Condor;

8. UMS Cotijuba, R. Manoel Barata, 840 - Icoaraci;

9. UMS Cremação, R. dos Pariquis, 2906 - Cremação;

10. UMS Curió Utinga, Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n - Curió-Utinga;

11. UMS Fátima, Rua Domingos Marreiros, 1816 - Umarizal;

12. UMS Guamá, R. Barão de Igarapé Miri, 479 - Guamá;

13. UMS Icoaraci, R. Manoel Barata, 840 - Icoaraci;

14. UMS Jurunas, R. Eng. Fernando Guilhon, S/N - Condor;

15. UMS Maguari, Alameda Ns-15, 43 - Coqueiro;

16. UMS Maracajá, Travessa Siqueira Mendes, S/N, esquina com a oitava rua;

17. UMS Marambaia, Av. Augusto Montenegro - Marambaia;

18. UMS Outeiro, R. Manoel Barata - Ponta Grossa;

19. UMS Paraíso dos Pássaros, Tv. Beija-Flor - Maracangalha;

20. UMS Pratinha, Av. Arthur Bernardes - Pratinha;

21. UMS Providência, Av. Dos Tucanos, 391-409 - Maracangalha;

22. UMS Sacramenta, Av. Senador Lemos, 1840 - Sacramenta;

23. UMS Satélite, Tv. We-8 - Coqueiro;

24. UMS Sideral, R. Sideral, S/N - Parque Verde;

25. UMS Tapanã, R. São Clemente, 3300 - Tapanã;

26. UMS Tavares Bastos, Av. Rodolfo Chermont, 170 - Marambaia;

27. UMS Telégrafo, R. do Fio - Telégrafo;

28. UMS Terra Firme, Passagem São João, 170 - Terra Firme;

29. UMS Vila da Barca, Travessa Coronel Luíz Bentes, 80 - Telégrafo.

Pontos de vacinação nas Estratégias Saúde da Família:

1. USF Aeroporto, Rua dos Passos, S/N, Mosqueiro;

2. USF Água Cristal, Rua da Mata, Passagem União, 21, na Marambaia;

3. USF Barreiro I, Passagem Mirandinha, Nº 367, Barreiro;

4. USF Barreiro II, Passagem São Sebastião, S/Nº, Barreiro;

5. USF Canal do Galo II, Travessa Humaitá, S/Nº, entre Pedro Miranda E Antônio Everdosa, Pedreira;

6. USF Canal Pirajá, Travessa Barão do Triunfo, Nº1015, Esquina com Rua Nova, Pedreira;

7. USF Carananduba, Avenida Cipriano Santos, Passagem Santa Maria, Nº 01, Ponte do Cajueiro,

Carananduba;

8. USF Eduardo Angelim, Conjunto Eduardo Angelim, Avenida 17 de Abril, S/Nº, Educardo Angelim;

9. USF Fama, Rua Tucumaeira S/Nº, Estrada do Fama Nº72, Outeiro;

10. USF Fidális, Rua Pantanal, S/N, bairro Fidelis, Outeiro;

11. USF Furdo das Marinhas, Rodovia Augusto Meira Filho S/Nº, Furo das Marinhas;

12. USF Panorama XXI, R. dos Comerciários, Nº 108, entre Rodovia Mário Covas e Rua Benjamin,

Cabanagem;

13. USF Paraíso Verde, Avenida João Paulo II, S/Nº, próximo da área da Cosanpa, Curió-Utinga;

14. USF Parque Guajará, Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva, S/Nº, Parque Guajará;

15. USF Parque Verde, Rua Da Yamada,próxima do Emaús, Parque Verde;

16. USF Quinta dos Paricás, Residencial Quinta dos Paricás, R. 12;

17. USF Radional II, Passagem Radional II, 58, Condor;

18. USF Souza, Avenida Almirante Barroso, Setrans, bairro do Souza;

19. USF Sucurijuquara, Estrada da Baía do Sol, S/Nº, bairro Sucurijuquara, Mosqueiro;

20. USF Tenoné II, Passagem Sexta Linha, S/N – Tenoné;

21. USF Terra Firme, Rua São Domingos, 414, Terra Firme.

Pontos de vacinação nos CRAS - Das 08 as 13h:

1. Cras - Aurá – BR-316, km 6 (Granja Modelo), Aurá;

2. Cras - Barrreiro – TV. Djalma Dutra, 265 (entre municipalidade e Rua do UnA), Telégrafo;

3. Cras - CAD Único – Rodovia Augusto Montenegro, 6955, Cidade Jardim II, Q-2, lote 5 – Tapanã;

4. Cras - Cremação – Avenida Alcindo Cacela, 2993, Cremação – Próximo a Praça Dalcídio Jurandir;

5. Cras - Guamá – Rua Augusto Correa, 494 (próx. Ao 1º portão da ufpa) - Guamá;

6. Cras - Zoé Gueiros – Conjunto Cordeiro de Farias, Rua Yamada, AL. 29, s/n - Tapanã;

7. Cras - Jurunas – Rua dos Mundurucus, 360, entre Tv. Breves e Av. Bernardo Sayão - Jurunas;

8. Cras - Pedreira – Travessa Timbó, 1557, (entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma) - Pedreira;

9. Cras -Terra Firme – Travessa Lomas Valentinas, nº 2585 - Marco (Alm. Barroso/João Paulo II).



Outros pontos de vacinação:

1. Shopping Boulevard, estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. CCBS-UEPA – Centro Saúde Escola (CSE), Trav. Perebebuí, 2623, Marco;

3. Escola de Enfermagem da UEPA, Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

4. Fibra – Ambulatório de Ensino, Av. Generalíssimo Deodoro entre Brás Aguiar e Gentil Bittencourt, 1543;

5. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal

(acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rod. dos Trabalhadores (acesso G);

6. Hospital de Aeronáutica de Belém , Av. Almirante Barroso, 3492, Souza. No dia 02 de janeiro de 2022 funcionará apenas pela manhã);

7. Hospital Geral de Belém, Praça Brasil, 850, Umarizal;

8. Hospital Naval, Rua do Arsenal, 200, Cidade Velha;

9. Hospital Unimed Prime, Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1807, Guamá (inicia no dia 22/12/2021, das 07h às 22h, de segunda a domingo);

10. Unama, Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

11. Unifamaz, Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, Reduto;

12. Unimed Batista Campos, Avenida R. Pres. Pernambuco, 388, Batista Campos (inicia no dia 22/12/2021, das 07h às 22h, de segunda a domingo).