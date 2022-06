Outeiro recebe serviços de cidadania e de saúde neste sábado (4); veja como participar

O distrito de Outeiro, em Belém, recebe neste sábado (04), das 9h às 14h, um mutirão de serviços de cidadania, saúde e lazer. Será na Escola Municipal Pedro Demos, na Praça do Estacionamento da Praia do Amor, no bairro Água Boa, por meio de uma iniciativa da Fundação ParáPaz, do governo do Pará.

A iniciativa envolve a participação de diversos órgãos, sendo eles: Polícia Civil, Fundação ParaPáz e a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

O atendimento à população será feito de acordo com a quantidade de senhas distribuídas ou conforme a ordem de chegada. Gratuitamente, haverá a emissão de documentos, vacinação, além de testes rápidos e outros benefícios.

Serviços ofertados

Emissão do documento de identidade

Roda de conversa com mulheres,

Atendimento psicossocial

Espaço capacita, qualifica e empreende

Espaços abertos para atividades de esporte, cultura e lazer

Projeto balcão cidadão:

Emissão de 2ª via e retificação de CPF

Emissão do cartão do SUS

Informação de emissão do título de eleitor

Emissão da Carteira de Trabalho Digital

Emissão do ID Jovem

Encaminhamento para emissão de Certidão de Nascimento e Óbito

Atendimento para Certidão de Nascimento (1ª e 2ª via) e Certidão de Óbito (2ª via)

Vacinação contra gripe e sarampo

Testes rápido para HIV, além de Hepatite B e C

Verificação de pressão arterial e glicose

Serviço

Ação de Cidadania em Outeiro

Data: 04/06 (sábado)

Horário: das 09h às 14h

Local: Escola Municipal Pedro Demos, localizada na Praça do Estacionamento da Praia do Amor, no bairro Água Boa, em Outeiro

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)