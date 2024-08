Outeiro recebe a Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2024 no sábado (24)

Neste sábado (24), o Distrito Administrativo de Outeiro receberá a Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2024. A ação, promovida pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), pelo Departamento de Vigilância à Saúde (Devs) e da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), terá início às 8h com a abertura dos postos de vacinação e se estenderá até as 16h.

Serão 25 postos de vacinação, entre fixos e móveis, distribuídos por sete bairros que compõem o distrito, disponibilizando gratuitamente a vacina antirrábica para cães e gatos domésticos, sadios, a partir de três meses de vida, e fêmeas não prenhes, em uma iniciativa que visa proteger não só os animais, mas também a população.

Para receber a vacina, os felinos devem ser acomodados em caixas de transporte e os caninos devem estar com coleiras e focinheiras. Caso o tutor prefira vacinar o seu pet em casa, deve se dirigir ao posto de vacinação levando isopor de três litros, com bastante gelo no recipiente para receber o imunizante.

A raiva é uma doença letal transmitida pelo vírus presente na saliva de animais infectados. A vacinação de cães e gatos é fundamental para evitar a propagação do vírus entre animais e, consequentemente, impedir a transmissão para as pessoas.

Postos de vacinação

Bairros Água Boa e Brasília

- Casa Bom Jesus - Rua Ubirajara Filho, n°10;

- Casa de Endemias - Av. Nossa Senhora da Conceição, n°13 B;

- Escola Municipal Pedro Demo - Estacionamento da Praia do Amor, s/n, entre Av. Atlântica e Rua Ipanema;

- Bar do Agenor - Av. Nossa Senhora da Conceição, n°101;

- Centro Educacional e Comunitário Sonho de um menino - Rua Santa Luzia, n°480;

- Tabernáculo de Jesus Torre Forte - Av. 16 de Novembro com a Av. das Mangueiras, s/n;

- Escola Municipal Helder Fialho - rua das Orquídeas, s/n;

- Igreja Comunidade Evangélica - Av. BL 10, próximo à Rua Santos Dumont;

Bairros São João do Outeiro e Água Boa:

- ESF Outeiro- Travessa São Jorge, n° 8;

- Agência Distrital do Outeiro (Arout) - Rua Manoel Barata, s/n;

- IEQ - Igreja Quadrangular- Av. Paulo Costa, n° 2842;

- EEEFM do Outeiro - Rua Manoel Barata, s/n;

- Arena Ricos - Av. Franklin de Menezes, n°107, esquina com a Rua Nova República;

- Mano Motos - Av. Paulo Costa, n° 2074.

Bairros Fidelis e Itaiteua:

- ESF Fidelis (sede provisória) - Rua Pantanal, n°100;

- Escola Municipal Monsenhor Maria Azevedo - Rua Evandro Bonna, s/n;

- Posto Móvel 1 - av. Jader Barbalho até o Alphaville e ruas adjacentes;

- Posto Móvel 2 - Campo de futebol até o estaleiro e ramais e ruas adjacentes;

- Posto Móvel 3 - Rua do Fidelis com a Rua Manaus até a rua da Horta e ruas adjacentes;

- Posto Móvel 4 - Rua Assembleia de Deus, Rua Piçarreira e Rua da Fab e ruas adjacentes

Bairro Fama :

- Chalé - Rua Nova República, n° 2115, próximo ao Supermercado França;

- ESF Fama - Estrada do Fama, n°72;

- Posto móvel 1 - Rua Tucumaeira com a rua 1° de Setembro até a av. beira mar e ruas adjacentes;

- Posto móvel 2 - Rua Vanja, rua Tucumaeira e adjacentes, travessa São Raimundo e adjacentes, Rua tucumaeira com a Passagem Mário Sérgio até a rua Marco Aurelio, Passagem Primavera, Rua dos Peixes, passagem Noêmia, passagem Capricórnio, Passagem Santa Lúcia, Passagem Pantoja, Passagem São Pedro e adjacentes

- Posto móvel 3 - Rua do Desvio, Rua 16 de novembro e adjacentes, Passagem Sagrado Coração de Jesus, passagem Esmaelino, passagem 25 de Junho, passagem Santa Maria, passagem 15 de Novembro e adjacentes, passagem Mário Corrêa até a rua Marco Aurélio.