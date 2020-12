Outeiro e Mosqueiro realizam procissões neste domingo (6)

A devoção de moradores do Distrito de Outeiro e Mosqueiro, em Belém, a Nossa Senhora será externada neste domingo (6) com a realização do Círio 2020. Em Outeiro, a Trasladação da imagem da santa padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição será conduzida em Traslado no sábado (5) pelas ruas de Outeiro, logo após a missa às 17 horas na Comunidade Cristo Redentor.

O Traslado seguirá pelas vias Bl 10, avenida Nossa Senhora da Conceição; avenida Franklin de Menezes; travessa Dr. Evandro Bona; ramal de Itaiteua (Parafuseta), Estrada do Outeiro e Comunidade Cristo Rei (Fidelis).

No domingo (6), os fiéis também permanecerão à frente de suas casas e estabelecimentos para louvar Nossa Senhora da Imaculada Conceição e agradecer por graças alcançadas na passagem do Traslado do Círio em sua 67ª edição. Esse momento ocorrerá logo depois da missa às 7 horas na Comunidade Cristo Rei (Fidelis).

O Círio, à frente o pároco, padre Cezar Augusto, será cumprido pela Estrada do Outeiro, avenida Paulo Costa, avenida Nossa Senhora da Conceição, rua Manoel Barata e a chegada à Igreja Matriz. Por volta das 11h30, o padre Agostinho Cruz celebrará a missa de chegada do Círio 2020.

"O tema do Círio deste ano é "Maria, entre todas a escolhida" e como subtema, relacionado à pandemia, temos "Por fim, meu imaculado coração triunfará", declarou Danny Miranda, da coordenação do Círio de Outeiro.

Mosqueiro

Com o tema "Mãe, cresça em nós a caridade, dom de Deus", o Círio de Nossa Senhora da Conceição, é organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição e terá no sábado (5) a Missa de Entronização da Imagem Peregrina às 19 horas, na Igreja Matriz. Já no domingo (6), às 6 horas, ocorrerá o Ofício da Imaculada Conceição, na Igreja Matriz.

Às 7 horas, será celebrada a Santa Missa na Igreja Matriz, e às 8h30 sairá o Traslado com a imagem da santa padroeira percorrendo comunidades da Ilha. Na segunda-feira (7), às 19 horas, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá missa na Igreja Matriz, como parte da Festividade que prosseguirá até 8 de dezembro. "Organizar o Círio este ano foi um desafio todo diferente; tivemos que alterar a programação e nos reinventar", afirmou Ruth Pojo, da coordenação da Festividade, comandada pelo pároco, padre Glebson Juan.