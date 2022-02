Outeiro: confira os novos horários das embarcações a partir desta quarta-feira (02/02)

Para atender a uma solicitação dos moradores do distrito de Outeiro, em Belém, o Governo do Pará vai alterar o horário de saída das embarcações e lanchas do distrito, no sentido centro de Belém e distrito de Icoaraci, a partir de quarta-feira (2). As viagens diárias das embarcações, incluindo os finais de semana, no sentido Outeiro-Belém, sairão às 5h30 e às 6h30. Já as viagens nas lanchas rápidas no sentido Outeiro-Icoaraci-Outeiro começarão às 5 h. A última lancha Icoaraci-Outeiro sairá as 23 h. Os serviços, enquanto a ponte de Outeiro não for liberada, seguem gratuitos.

“A mudança nos horários atende a um pedido dos moradores de Outeiro ao governador Helder Barbalho, para que as operações começassem mais cedo, e assim pudessem chegar a tempo em seus compromissos. No dia da assinatura da Ordem de Serviço para reconstrução da ponte (que faz a ligação rodoviária entre Icoaraci e Outeiro), sentamos com as lideranças e definimos esses novos horários. Estamos sempre pensando no bem-estar da população”, explicou Abraão Benassuly, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

Horários de saída das embarcações a partir desta quarta-feira (02/01):

- Outeiro para Belém

05h30 (embarcação com mil lugares)

06h30 (embarcação com 650 lugares)

- Belém para Outeiro

12 h (embarcação com mil lugares)

13 h (embarcação com 650 lugares)

- Outeiro para Belém

13h30 (embarcação com mil lugares)

14h30 (embarcação com 650 lugares)

- Belém para Outeiro

17h30 (embarcação com mil lugares)

19h30 (embarcação com 650 lugares)