Orlas e pontos turísticos são opções para quem vai curtir o Carnaval na RMB

O feriado do carnaval em Belém faz com que muitas pessoas deixem a cidade em direção aos balneários, mas os foliões que ficam pela capital paraense podem desfrutar de uma diversidade de opções de lazer. As orlas que cercam a Região Metropolitana de Belém podem ser opções de diversão e encontro com os amigos.

A pedagoga Ane Rodrigues, de 49 anos, optou por ficar em Belém neste feriado de carnaval, inclusive, ela já está aproveitando esse período pré-folia para encontrar os amigos. Na tarde desta quarta-feira (7), ela esteve na Estação das Docas e disse que o ponto turístico será um dos pontos de lazer neste feriado prolongado.

"Hoje vim aqui para encontrar com os amigos e, provavelmente, na próxima terça estarei aqui novamente, pois sempre tem um bloquinho por aqui. Para quem fica em Belém é muito gostoso curtir o final da tarde na beira do rio. Quem faz a festa somos nós”, diz a pedagoga.

Ane acrescenta que adora curtir a folia, mas como o seu neto nasceu recentemente, ela ficará na cidade para dar um auxílio à filha. “Eu gosto de estar no meio da galera, mas mesmo não viajando dá para curtir bastante, pois além da Estação das Docas, eu vou para Icoaraci, vou para a ilha do Combu e vários outros locais. Vou aproveitar do mesmo jeito”, acrescenta Ane.

Estação das Docas

O complexo turístico e gastronômico Estação das Docas, que atualmente fecha todas às terças para continuidade das obras de restauro do local, estará aberto excepcionalmente na terça-feira (13) de carnaval, para realização do tradicional Bailinho de Carnaval, que irá ocorrer das 16h às 21h. Ao longo da semana, o horário do local não sofrerá alterações. Confira os horários da Estação:



Sábado (10) – aberto das 10h às 1h

Domingo (11) e Segunda-feira (12) – aberto das 10h às 00h

Terça-feira (13) - aberto, excepcionalmente, das 10h às 1h

Quarta-feira (14) - aberto, das 10h às 00h

Orla de Icoaraci

Ainda nesse circuito de orlas da Região Metropolitana de Belém, tem a opção da orla de Icoaraci, onde os visitantes podem desfrutar dos diversos restaurantes situados ao redor da orla Baía do Guajará ou simplesmente aproveitar o final da tarde com uma água de coco, uma tapioquinha ou uma caminhada pelo distrito.

Para quem quiser se juntar com o povo e cair na folia, a programação geral do Circuito Icoaraci Folia 2024 foi confirmada pela Prefeitura de Belém, que fez os últimos ajustes para o “Carnaval de Todas as Cores”. O corredor da folia será na rua 15 de Agosto, entre a Travessa Berredos e a Avenida Lopo de Castro. É quase um quilômetro de percurso, que começa no bairro Ponta Grossa e termina no bairro Cruzeiro. A programação será gratuita, com seis dias de cortejos de blocos, no período de sexta-feira (9) a quarta-feira (14).

Ao todo, serão 78 horas de animação. A cada dia, o corredor da folia será aberto às 14h e as atrações vão até 3h da madrugada. Estão cadastrados mais de 40 bloquinhos de rua. Também estão confirmadas mais de 20 apresentações musicais, que irão puxar o trio elétrico.

Portal da Amazônia

Para quem prefere tranquilidade durante o Carnaval, atividades ao ar livre podem ser uma ótima opção de lazer no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, bem como o Parque Estadual do Utinga, ambos estarão abertos ao público neste feriadão. Mas também tem o Portal da Amazônia, onde várias famílias se reúnem para conversar e levar os filhos para andar de bicicleta, patins, skate e entre outras diversões.

Programação Mangal das Garças:

Sábado (10), domingo (11) e terça (13) – aberto das 8h às 18h

Segunda-feira (12) - aberto, excepcionalmente, das 8h às 18h

Quarta-feira (14) - fechado, excepcionalmente, para manutenção.

Programação Parque Estadual do Utinga:

Sábado (10), domingo (11), segunda (12) e quarta (14) – aberto das 6h às 17h

Terça-feira (13) - aberto, excepcionalmente, das 6h às 17h

Orla de Ananindeua

A nova orla de Ananindeua também é outra opção de lazer para quem não vai se deslocar para outros municípios do Pará. Inclusive, o Carna Ananindeua 2024 na Arena da Folia já está garantido com mais de cinco apresentações musicais, dentre eles o grupo Carabao, Príncipe Nego e Rubi Light. O evento inicia dia 9 e vai até 13 de fevereiro e, segundo a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a expectativa é reunir mais 60 mil foliões no Ginásio Almir Gabriel (Abacatão) durante as cinco noites de festa.