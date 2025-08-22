Orla do Cruzeiro, em Icoaraci, passará por revitalização, anuncia governo

A Orla do Cruzeiro, em Icoaraci, um dos pontos turísticos mais visitados de Belém, terá finalmente a tão aguardada revitalização. O anúncio da liberação dos recursos foi feito nesta sexta-feira (22), em cerimônia que reuniu a Prefeitura de Belém, o governo federal e o governo do Pará, na ilha do Combu.

O projeto prevê a modernização completa do espaço, que hoje recebe grandes cruzeiros e concentra atividades culturais, gastronômicas e de lazer. O investimento, liberado pela Caixa Econômica Federal, permitirá que o Governo do Estado dê início ao processo de licitação e, em seguida, às obras de requalificação.

Segundo o prefeito Igor Normando, a nova orla será um marco para a população. “Teremos uma orla moderna e equipada para garantir não apenas turismo, mas principalmente qualidade de vida, esporte e lazer para a população. Será um espaço para toda a família”, afirmou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, lembrou que os recursos estavam travados desde dezembro de 2023 e que a liberação representa um avanço para o distrito. “Agora, o Governo do Estado poderá realizar a licitação e iniciar a obra. O distrito de Icoaraci vai ficar mais bonito. Não tenham dúvidas!”, ressaltou.