Órgãos de segurança fecham um bar e notificam outros cinco estabelecimentos em Belém

Um bar foi fechado e outros cinco estabelecimentos foram notificados por funcionarem de maneira irregular. Esse foi o resultado de mais uma ação desenvolvida pelo Comitê de Segurança Municipal - formado pela Guarda Municipal de Belém, Ordem Pública, Vigilância Sanitária e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) - para fiscalizar e dar cumprimento ao no novo Decreto Municipal 42.794, que adequa as medidas para enfrentamento à covid-19 no município. Também houve autuação dos donos de 20 veículos por estacionamento em área proibida. A ação ocorreu nos bairros de Nazaré, Cidade Velha, Marambaia e na avenida Augusto Montenegro (Parque Verde/Bengui). Ao todo, 11 locais foram visitados.

Durante a operação, os responsáveis pelos estabelecimentos receberam notificações com o cumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos e foram orientados a encerrar suas atividades à 00h, horário limite de funcionamento do setor, de acordo com o novo decreto municipal. Segundo Elizite Cardoso, coordenadora da Ordem Pública, a ação foi de caráter orientativo. "Nosso objetivo é orientar os donos dos estabelecimentos sobre as novas normas que entraram em vigor na sexta-feira, 30", disse.

Pelo novo decreto do município, publicado na sexta-feira, 30, os estabelecimentos devem manter o distanciamento entre as mesas, disponibilizar álcool em gel, atender somente 50% da sua capacidade e funcionar até a meia noite. Os donos dos estabelecimentos que descumprirem as medidas sanitárias podem ser advertidos ou receber multa de até R$ 50 mil, além de ter o estabelecimento interditado até se regularizar ao protocolo sanitário específico. O decreto traz, ainda, novas restrições a eventos sociais, artísticos, corporativos e religiosos.

No bairro da Cidade Velha, três bares foram fiscalizados, sendo um notificado por excesso de pessoas. Na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, o estabelecimento fiscalizado recebeu o protocolo sanitário. A lotação estava normal, porém foi notificado por utilizar o terraço sem autorização. Na Marambaia, três bares receberam a ação. Dois locais foram notificados por irregularidade na documentação e um bar foi fechado por lotação excedida.

Na Avenida Augusto Montenegro, onde a operação abrangeu os bairros do Parque Verde e Bengui, a vistoria foi em quatro estabelecimentos. Desses, um bar foi notificado por irregularidade na Licença da Vigilância Sanitária para funcionamento e só poderá reabrir com a documentação regularizada.

Para fazer denúncias e colaborar com o trabalho de fiscalização, a população pode ligar para o 153, Central de Atendimento da Guarda Municipal de Belém.