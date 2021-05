Órgãos de saúde discutem medidas preventivas contra a chegada da cepa indiana em Belém

Mesmo que a nova variante indiana tenha sido descartada no Pará pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém, capital paraense, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que está monitorando casos suspeitos da covid-19. Em nota, a Sesma destaca que em especial de pessoas vindas de áreas com casos confirmados da cepa indiana, a variante B.1.617, nos portos, aeroportos, além do terminal rodoviário de Belém, no bairro de em São Brás.

A Sesma ressalta, também, que na tarde desta sexta-feira (28), ocorre uma reunião entre a equipe técnica da Secretaria e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, para reforçar as medidas preventivas e buscar para evitar a chegada da nova cepa indiana na capital.

Além disso, a Sesma afirma que já iniciou o processo de imunização dos trabalhadores portuários e aeroportuários, nesta última quarta (26), com a vacinação de cerca de 1.400 profissionais.

A Secretaria informa ainda que a imunização desses trabalhadores foi apenas na quarta. “Porém, em breve novos grupos de trabalhadores serão vacinados”, diz a Sesma.