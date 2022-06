Oportunidades de negócios: Lifetime BTG orienta investidores no Pará

O cenário econômico atual no mundo e no Brasil, em particular, é desafiador, mas é justamente neste contexto que empreendedores e empresários em geral podem aproveitar para fazer investimentos a longo prazo a partir de informações e orientações lastreadas em experiência no mercado financeiro. Prestar serviços com esse perfil é a proposta da Lifetime BTG Investimentos em Belém, em cuja sede foi realizado, nesta quarta-feira (1º) à noite, o evento "Panorama de Mercado - Como investir em tempos de crise?", a cargo de Marcello Popoff, sócio fundador e diretor de Expansão da Lifetime Investimentos.

José Rodrigues Machado, head da Lifetime BTG Investimentos na Região Norte, destacou que a empresa está em processo de expansão da estrutura, consolidando a presença no Pará como assessoria de investimentos, viabilizando planejamentos familiares, estruturais para empresas, mercado de corporate banking e outros serviços. "Estamos abrangendo todo o segmento de gestão patrimonial, familiar, fundos de investimento, mercado de agronegócios; toda essa base produtiva e estrutural do mercado de capital, mercado financeiro a gente está buscando atender. Somos parceiros e sócios do maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual", pontua José Rodrigues.

O head contabiliza experiência no mercado regional, por ter atuado em outras instituições, e hoje a Lifetime pode atender com eficiência, rapidez e segurança toda a região. A empresa mostra-se preparada também para buscar o mercado empresarial com uma estrutura apropriada, com experiências corporativas.

A Lifetime Investimentos funciona em uma sede na avenida Serzedelo Corrêa, 150, perto da Braz de Aguiar, no centro da capital paraense. "Reformamos esse imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); é um imóvel icônico na região, tivemos o cuidado de restaurá-lo e mantê-lo no mesmo padrão de 140 anos atrás. O imóvel sedia a Lifetime há seis meses", relatou o head da empresa.

Como frisa José Rodrigues, ao chegar à sede da Lifetime em Belém, o cliente encontra um atendimento diferenciado, com técnica e eficácia na entrega da gestão de investimento. O head da empresa destacou que a vinda de Marcello Popoff a Belém foi para intensificar um trabalho regional e bem estruturado da Lifetime, com a sinergia do eixo Rio-São Paulo, para viabilizar oportunidades e soluções aos empreendedores.

Investimento de renda fixa contribuem para se driblar cenário atual complexo, diz Popoff

A Lifetime, como destacou Marcello Popoff, é um multi family office, funcionando como uma gestora de recursos, que atua gerindo o patrimônio de qualquer instituição, clientes, e isso elimina conflitos de interesses que possam existir na relação entre investidor e instituição financeira. A empresa atua com investimentos, planejamento patrimonial, seguro de vida, crédito corporativo, fusões e aquisição de empresas e outros serviços. "A gente abraça o investidor em todas as pontas; da família, do patrimônio e do business desse cliente", observou Marcello. "Somos viabilizadores de soluções", acrescentou.

O cenário econômico atual é complexo, na avaliação de Marcello Popoff, porque nos últimos 20 anos ocorreu a crise do subprime (estouro de bolha de investimentos em hipoteca nos EUA), a pandemia da covid-19 e, no Brasil, dificuldades fiscais, e, agora, há o cenário de guerra. No entanto, a rota sempre foi gerar liquidez, com emissão de moedas, o que gerou um problema sistêmico de inflação. No Brasil, se controlou a inflação, como frisou, mas não em escala mundial.

No entanto, esse cenário gera oportunidades para o investidor capitalizado, envolvendo títulos com rentabilidade interessante os quais não vão estar mais no mercado depois. "Então, o momento que esse investidor tem para aproveitar tem é agora", ressaltou Popoff.

As grandes oportunidades de investimentos estão no campo da renda fixa, ou seja, ativos de longo prazo, que pagam rentabilidade pré-fixada, de longo prazo. O Pará responde por uma fatia grande da massa produtiva do Brasil, com mineração, agronegócio e outras frentes. Desse modo, o cenário estadual é propício para oportunidades de investimentos por parte do empresariado. Daí a razão de a Lifetime Investimentos acreditar no mercado regional para gerar novos e fortalecer empreendimentos.

Além de empreendedores e empresários, participaram do evento desta quarta-feira dirigentes da Lifetime Investimentos e Alan Vale, diretor financeiro do Grupo Liberal.