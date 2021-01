Ophir Loyola e Hemopa fazem campanha para doação de sangue

O Hospital Ophir Loyola realiza nesta quarta e quinta-feira (27 e 28), em parceria com Hemopa, uma campanha para doação de sangue em prol de seus pacientes. A unidade móvel do hemocentro estará posicionada em frente ao hospital, no horário de 8h as 16h, pela Av. Magalhães Barata, em Belém.

O HOL possui uma das maiores demandas por transfusão de sangue no Pará, por ser referência em oncologia, neurocirurgia e transplantes, especialidades em que os pacientes são submetidos a tratamentos e intervenções médicas de alta complexidade. Em média, o HOL realiza mil transfusões mensais.

Para ser um candidato à doação de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 quilos, estar bem de saúde e portar documento de identificação oficial, original e com foto. O código para direcionar a doação aos pacientes do Hospital Ophir Loyola é 161.