Operações dos portos do Ver-o-Peso serão transferidas para novo Terminal Fluvial da Tamandaré

Nova estrutura vai concentrar embarques para Barcarena e modernizar mobilidade aquaviária em Belém, como legado da COP30

O Liberal
fonte

Terminal Fluvial Turístico da Tamandaré será o novo espaço para embarque e desembarque de embarcações Belém/Barcarena. (Divulgação Agência Pará / Diego Garcia)

As operações do transporte hidroviário dos portos do Ver-o-Peso serão transferidas para o novo Terminal Fluvial Turístico da Avenida Almirante Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O novo espaço, que será administrado pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), começará a funcionar na próxima terça-feira (4) com o intuito de modernizar o embarque e desembarque de passageiros, garantindo mais conforto e segurança, especialmente durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Essa transição será coordenada pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos de Transporte do Pará (Artran). O diretor-geral da Artran, Luciano Dias, destaca que a mudança está sendo feita com foco no usuário. "Nosso papel é garantir que cada etapa dessa mudança seja realizada com atenção ao passageiro. Não se trata apenas de trocar de local, mas de oferecer uma experiência de viagem mais segura, confortável e integrada ao transporte da cidade", enfatizou.

Para assegurar o sucesso da migração, representantes da Coordenadoria de Transporte Aquaviário (CTA) da Agência realizam visitas técnicas recorrentes às obras para acompanhar o andamento das ações e alinhar ajustes operacionais. "Estamos trabalhando para que empresas, operadores e usuários tenham previsibilidade e possam se adaptar sem prejuízos, especialmente em um momento estratégico como a COP30”, destacou Waldemar Frazão, coordenador de Transporte Aquaviário.

A meta é assegurar uma transição organizada. O novo espaço oferecerá mais conforto e eficiência para a população que viaja da capital para Barcarena/Sede e Barcarena/São Francisco. Cada embarcação terá uma programação de atracação de cerca de duas horas, com uma previsão de um fluxo de 45 a 50 embarcações por dia.

Além do acompanhamento das obras, a Artran articula ajustes logísticos, como a integração com o sistema de transporte rodoviário. A proposta é revisar rotas de ônibus para facilitar o deslocamento de passageiros até o Terminal e garantir o acesso às áreas comerciais do Ver-o-Peso e do centro histórico de Belém.

Modernidade - Com 97% dos serviços concluídos, o Terminal Fluvial Turístico da Tamandaré é uma das principais obras de infraestrutura voltadas à COP30. Com investimento estadual de cerca de R$ 22,9 milhões, a estrutura terá 1.300 m², distribuídos em dois pavimentos, mirante, área de embarque e desembarque coberta, restaurante, 12 salas administrativas, sistema de energia solar, câmeras de monitoramento e capacidade para atender cerca de 500 passageiros por dia.

Já foram concluídas as fundações, blocos e pilares, além da entrega de três flutuantes, rampa metálica e passarela. O Terminal está em fase de acabamento, com aplicação de rejunte, vidro, pintura e intertravado, além de limpeza e instalação de mobiliário. A operação do Terminal é mais um legado da COP30, que deixará um novo modelo de mobilidade aquaviária para Belém.

Palavras-chave

transporte aquaviário

embarcações

transporte hidroviário

terminal fluvial

tamandaré
Belém
.
