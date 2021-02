'Operação tapa buraco' inicia esta semana em Belém

A Prefeitura de Belém marcou para esta segunda-feira (28) o início de uma "operação tapa buraco", com o objetivo de pavimentar 2.600m² da capital paraense, utilizando aproximadamente 150 toneladas de asfalto por dia.

A meta é asfaltar 265 trechos em 33 bairros no prazo de 90 dias, portanto, até 28 de maio. Para cumprir a meta, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) diz que aumentou de três para dez o número de equipes focadas na operação.

Na rua dos Tamoios com a travessa José Honório, no bairro do Jurunas, uma cratera força os condutores de veículos a invadirem a calçada e andar na contramão.

Felipe Serra é dono de um estabelecimento de hortifrúti e produtos regionais nesta esquina e afirma que o buraco virou uma dor de cabeça para os frequentadores da área. O local ganhou até um apelido: "esquina da Índia", em alusão ao trânsito caótico das metrópoles do segundo país mais populoso do mundo.

"É muito movimentado aqui e muitas pessoas já caíram, tanto de carro quanto de bicicleta. Quando a chuva vem, fica tudo coberto, então as pessoas desavisadas ou que não moram aqui perto não sabem e acabam se acidentando", afirma ele.

Segundo Serra, a via está nessas condições há três meses e só piorando a cada dia. Outros problema são os prejuízos causados aos carros ao passarem pelo trecho, o acúmulo de lixo nos buracos e a profusão de larvas e mosquitos neles, já que acabam se tornando criadouros por conta das chuvas do inverno amazônico.

A operação da Sesan já passou pelos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, além da rodovia Arthur Bernardes, e agora segue rumo às áreas centrais de Belém.