Operação Maria da Penha combate crimes contra a mulher

De 20 de agosto a 21 deste mês de setembro, a Operação Maria da Penha da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) registrou 918 inquéritos policiais e efetuou 717 prisões preventivas. O foco da iniciativa alinhada com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) foi o combate a crimes contra a mulher, homicídios, lesão corporal, ameaça, estupro e descumprimento de medidas protetiva e protetiva de urgência. Com informações da Agência Pará.

A Segup informou que a operação cumpriu 24 mandados de prisão e executou outros 36 por descumprimento de medidas protetivas e protetivas de urgência. A Secretaria avaliou o resultado como positivo e informou que o objetivo da campanha foi também o de massificar os canais de atendimento à mulher, como os de denúncia anônima e de urgência, para evitar o cometimento de crimes ou, quando já ocorrido, punir os responsáveis.

A operação foi coordenada pela Secretaria Adjunta de Gestão Operacional (Sago), vinculada à Segup, e contou com o apoio das Polícias Civil e Militar e o Centro Integrado de Operações (Ciop), que atende chamadas de emergência pelo número 190.

A Segup informou ainda que a Polícia Militar assegurou um efetivo especializado para denúncias de violência contra a mulher, e a Polícia Civil ofereceu suporte por meio das Delegacias Especializadas no Atendimento a Mulher (Deam).

"O combate à violência contra a mulher ocorre mesmo antes da pandemia, quando a nível nacional, esse tipo de violência apresentou um aumento. No Pará, é oferecido o aplicativo SOS Maria da Penha. Temos ainda a Patrulha Maria da Penha, aderimos à campanha nacional ‘sinal vermelho contra a violência contra a mulher’, contamos com a delegacia virtual, que passou a contar com um campo específico para este tipo de ocorrência, além da Inteligência Artificial Rápida e Anônima (IARA) que recebe denúncias pelo whatsapp (91) 981159181, sem que a pessoa precise se identificar, por exemplo", afirmou o titular da Segup, Ualame Machado.