Operação interdita local de abate clandestino de suínos em Belém

Um local que funcionava como abate clandestino, no bairro do Telégrafo, e outro por criação irregular de suínos, na Cremação, em Belém, foram interditados na manhã de quarta-feira (26), por Fiscais Estaduais Agropecuários e Agentes fiscais Agropecuários do Gatto, em conjunto com a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil.

No bairro da Cremação, uma residência aportava suínos em baias e condições totalmente inadequadas de higiene, além de não possuir o Guia de Trânsito Animal (GTA) e registros junto à Adepará e estar em total desacordo com o código de postura do Município. Os proprietários foram autuados e o local interditado.

No bairro do Telégrafo, outra propriedade foi autuada e interditada, haja vista que o local, além de violar todos os procedimentos adequados quanto ao bem-estar animal, ausência de cadastro, realizava o abate clandestino, que segundo a Lei Federal n°8.137/90 é considerado crime contra a saúde pública, sendo eles abates feitos fora das instalações sanitárias adequadas e sem fiscalização.

A interdição dos locais ocorreu após denúncia da população. A médica veterinária e Fiscal Estadual Agropecuária (FEA) que estava à frente da operação, Rita do Socorro Brito Coroa, explica a importância do auxílio da população em denunciar casos irregulares de produção e comercialização clandestina. “Através de denúncias podemos identificar situações como as atendidas hoje. Os locais estavam totalmente em desacordo com as legislações pertinentes e podiam causar inúmeras doenças a população. Doenças consideradas como zoonoses, tais como a Brucelose, a Tuberculose, a Cisticercose, entre outras, que podem ser adquiridas consumindo alimentos impróprios para o consumo e sem segurança alimentar. O abate de animais exige técnicas, equipamentos e normas e não é isso que nós vemos em estabelecimentos clandestinos”, disse.