Operação Férias Escolares reforça fiscalização da PRF nas rodovias do Pará com ajuda de tecnologias

Em julho, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam em pontos críticos nas rodovias federais do Pará com o auxílio de tecnologias, como radar portátil, drones e etilômetro. As fiscalizações buscam garantir mais segurança nas estradas e fazem parte da Operação Férias Escolares, realizada durante o mês de julho. Alguns condutores já adotaram as recomendações adequadas e defendem mais trabalhos de fiscalização.

Os agentes da PRF utilizam algumas tecnologias para fiscalizar a conduta dos motoristas no trânsito, como o radar portátil, que é usado para verificar a velocidade do veículo. “Os agentes utilizam para inibir esse comportamento do excesso de velocidade, que agrava consideravelmente as consequências de um acidente de trânsito”, comenta Salim Junes, chefe do Núcleo de Comunicação da PRF.

Durante a operação, os drones — aeronaves controladas remotamente — são usados em pontos específicos de pistas simples, onde algumas pessoas costumam realizar ultrapassagens irregulares, de acordo com Salim Junes. “A utilização desse dispositivo é justamente para flagrar esses condutores que têm esse tipo de comportamento”, explica.

A PRF ainda dispõe do etilômetro, conhecido como bafômetro, que serve para identificar aqueles que conduzem um veículo após o uso de bebida alcoólica.

A operação atua em pontos críticos das rodovias paraenses

Composta por cerca de 350 agentes, a operação da PRF busca atuar em pontos críticos das rodovias no Pará, onde o registro de ocorrências é maior ao longo dos anos. O foco é na BR-316, que apresenta vários pontos críticos mapeados, como nos perímetros de Santa Izabel do Pará, Capanema, Santa Maria do Pará, Castanhal e São Francisco do Pará, segundo Salim Junes.

“São lugares em que o condutor costuma exceder o limite de velocidade da via consideravelmente. As manobras de ultrapassagem em local proibido nesses trechos são muito recorrentes e são causas de acidentes nas rodovias”, exemplifica o chefe do Núcleo de Comunicação da PRF.

No mês de julho dos últimos três anos - 2022, 2023 e 2024 - a rodovia que mais registrou sinistro foi a BR-230, com 24 ocorrências em 2022 e 2023 e 34 em 2024, seguida pela BR-316 e BR-163. Em julho de 2024, foram registrados 110 acidentes – sendo 57 considerados graves – e 37 mortes nas rodovias do Pará. As principais causas desses acidentes estão associadas ao excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica e ultrapassagem em local proibido — infrações que a PRF tenta diminuir com a operação.

Já no total de casos de acidentes, em 2022, foram contabilizados 84 ocorrências, dos quais 42 foram considerados graves. Ao todo, 19 pessoas morreram e 116 ficaram feridas. As rodovias com maior incidência foram a BR-230, com 24 acidentes, seguida pela BR-316 (23) e BR-163 (16). Os dias da semana com mais registros de casis foram sexta-feira, sábado e domingo.

Em 2023, o número total de acidentes subiu para 87, sendo 41 classificados como graves. Houve 27 mortes e 85 pessoas feridas. As rodovias com maior número de ocorrências foram novamente a BR-230 (24), a BR-316 (20) e a BR-163 (15). E os acidentes principalmente nos sábados, domingos e segundas-feiras.

Já em 2024, foram registrados 111 acidemtes, com 53 ocorrências graves, resultando em 37 mortes e 114 feridos. A BR-230 liderou novamente o ranking, com 34 registros, seguida pela BR-316 (27) e BR-163 (22). Os dias mais críticos passaram a ser quinta-feira, sexta-feira e domingo.

Recomendações para condutores

A recomendação principal da PRF aos condutores para o mês de julho é realizar uma revisão inicial no veículo – com atenção aos pneus – e atentar ao uso do cinto de segurança, que é obrigatório para o condutor e para os passageiros. “É importante garantir que o seu veículo ofereça as condições de segurança necessárias para o deslocamento. Verificar as condições dos pneus também, além dessa análise mecânica do veículo”, afirma Salim Junes. “No mais, utilização do cinto de segurança para todos os passageiros”, completa.

O promotor comercial Jean Oliveira conta que já segue as orientações de uma condução responsável nas rodovias, como “não ultrapassar em locais proibidos, não ingerir bebida alcoólica em hipótese alguma, realizar a manutenção preventiva do carro, que é o mais importante, porque é isso que vai me salvar e à outra pessoa também”, disse.

Além das operações realizadas em períodos de férias, Jean Oliveira ainda defende a fiscalização diária nas rodovias. “Acho que essa operação tem que ser feita diariamente, porque, hoje, o maior índice de acidentes, não só na estrada como também na capital, é a imprudência no trânsito”, afirma o condutor.

Transporte coletivo de passageiros recebe atenção da PRF

No mês de férias escolares, cresce o uso do transporte coletivo de passageiros, como as vans, por quem deseja viajar aos municípios paraenses. Dessa forma, a PRF realiza um trabalho específico para esse tipo de veículo, com o objetivo de garantir que os condutores possuam a habilitação adequada e que os veículos ofereçam condições de segurança aos passageiros.

“Sabemos que esse tipo de transporte, quando se envolve em um acidente, quase sempre são casos graves, envolvendo um número considerável de pessoas feridas ou mortas. Então, é importante aumentar a fiscalização desse tipo de veículo”, relata Salim Junes.

O motorista de transporte coletivo de passageiros Rodolfo Costa comenta sobre os cuidados tomados para atuar durante o mês de julho. “Manter a van em dia com a documentação, cuidado com os pneus. Evitamos levar passageiros em pé e temos mais cuidado com os passageiros, porque dependemos deles”, conta.

Ações educativas com os condutores

A Operação Férias Escolares ainda conta com ações educativas realizadas durante ou após o processo de fiscalização do condutor, a fim de despertar no motorista a importância de respeitar a legislação de trânsito.

“Nós temos um projeto chamado ‘Cinema Rodoviário’, que desenvolvemos em todas as nossas delegacias. Pausamos a viagem do condutor para uma minipalestra, onde abordamos algumas pautas importantes que estão relacionadas à segurança nas rodovias”, detalha Salim Junes.