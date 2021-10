Operação em cemitérios de Belém terá 168 guardas municipais durante o Dia de Finados

A Guarda Municipal de Belém anunciou esta sexta-feira (29) o esquema montado pela corporação para garantir a segurança do feriado do Dia de Finados. A própria Prefeitura de Belém admitiu esta semana que espera grande aumento no volume de público visitante nos cemitérios este ano, em relação ao registrado no ano passado.



Durante o ponto facultativo, na segunda-feira, dia 1° de novembro, e na terça do feriado do Dia de Finados (2), a Guarda Municipal de Belém (GMB) atuará com efetivo diário em 37 postos fixos, além de rondas em toda a capital e nos distritos de Belém.

"Além disso, a GMB montou um esquema de segurança, com 168 agentes, nove viaturas e 12 motocicleta distribuídos estrategicamente nos cemitério municipais da capital e distritos de Belém", informou a corporação.