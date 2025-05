Operação de trânsito apreende quase 30 veículos na avenida João Paulo II, em Belém

Uma operação de fiscalização de trânsito realizada na manhã desta sexta-feira (9), na avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga, resultou na apreensão de 28 veículos, sendo 26 motocicletas e dois automóveis. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL), em parceria com a Guarda Municipal de Belém (GMB), dentro do programa “Belém em Ordem”.

De acordo com a SEGBEL, entre as principais irregularidades flagradas durante a abordagem estão o licenciamento vencido, ausência de retrovisores, escapamentos adulterados, placas sem lacre, pneus carecas e condutores sem habilitação. As infrações, além de comprometerem a segurança no trânsito, representam riscos tanto para os próprios condutores quanto para pedestres e outros motoristas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) No Pará, condutores pagaram mais de R$ 2,5 milhões por multas de trânsito em um ano]]

A operação faz parte de um conjunto de medidas intensificadas pela Prefeitura de Belém para melhorar a mobilidade urbana e retirar de circulação veículos em situação irregular. Desde o início do programa, cerca de 60 ações já foram realizadas, resultando na remoção de mais de 1.500 veículos das vias públicas da capital paraense.

A SEGBEL reforça que apenas veículos em desconformidade com a legislação são retidos. Aqueles com documentação regular e em condições adequadas de circulação foram liberados no próprio local.

Como recuperar o veículo apreendido

Condutores que tiveram seus veículos removidos devem comparecer ao parque de retenção da SEGBEL para solicitar a liberação. O atendimento ocorre das 8h às 17h, com possibilidade de extensão até o último atendimento do dia. É necessário apresentar os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto (original e cópia)

Documento do veículo (original e cópia)

Procuração, no caso de representantes legais

Comprovantes de pagamento das taxas de remoção e estada, multas (se houver), e regularização do licenciamento

Comprovação da resolução da irregularidade (como troca de pneus, instalação de retrovisores, etc.)