Ópera do Theatro da Paz apresenta o espetáculo 'Dia Abreise' com sessão especial para custodiados

Dando continuidade na programação especial de reabertura do Theatro da Paz, promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado e Cultura (Secult), hoje (30), serão realizadas duas sessões da ópera Die Abreise, do compositor Eugen D’Albert, também com cantores do III Curso de Formação em Ópera do teatro. A primeira apresentação, às 16 h, será exclusiva para custodiadas e custodiados do Sistema Penal. A segunda, às 20 h, será voltada ao público em geral.

Segundo o diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo, a ópera tem um gostinho especial por fazer parte do projeto Sons da Liberdade. O projeto apresenta atividades que passam a ser realizadas nas unidades penais, nas áreas de música, teatro e cenografia. “Nossos custodiados produziram o cenário da ópera, as custodiadas produziram os figurinos e além disso, vão ter uma sessão especial só para eles se sentirem ainda mais parte desse espetáculo”, explicou.

“Depois de um ano e meio de portas fechadas, temos tido essa oportunidade de reabrir as portas do Theatro da Paz, com todos os protocolos de segurança. E entendemos que mais do que nunca, nós vimos a necessidade da cultura enquanto todos estavam trancados em suas casas, vimos a carência dos teatros, cinemas, shows. A cultura alimenta a alma. Então percebemos essa sede nas pessoas de voltar a consumir a cultura presencialmente, voltar a participar desses momentos de interação, dessa troca com os artistas”, afirmou o diretor.

Para evitar aglomerações, serão distribuídas senhas para o público em geral a partir das 16h. A partir das 18h começará a distribuição dos ingressos para aqueles que estiverem com a senha e o Da Paz abrirá as portas as 19h. A Ópera Die Abreise é resultado do III Curso de Formação em Ópera do teatro e composta apenas de um piano, ela tem uma proposta mais curta e simples do que óperas maiores.

Para a soprano da Ópera, Kézia Andrade, participar de um espetáculo como esse é motivo de muita honra. “Eu achei linda essa ideia de poder inserir o universo da arte dentro do sistema penitenciário, porque você pode levar algo que não é acessível a eles. E mais, eles se sentem parte disso. O mundo inteiro gosta, aplaude, então eles se sentirem úteis dentro desse trabalho é maravilhoso. A ópera é construída a partir dos pequenos detalhes e não apenas por quem canta”, relatou.

“Para nós enquanto artistas poder fazer parte desse projeto é uma grande honra. A expectativa ainda é maior pelo fato dos custodiados estarem presente, acompanhando nossa apresentação, será muito emocionante para eles e para nós enquanto artistas. A preparação da ópera começou ano passado, íamos fazer a gravação no final de 2020 mas tivemos que abortar devido a pandemia do novo coronavírus. É uma obra alemã que conta a história de um triângulo amoroso mas transmitida de forma leve e cômica, vai ser lindo”, concluiu.

Agende-se!

Ópera Dia Abreise

Data: 30/08

Hora: 16h (custodiados e agente prisionais) / 20h (público em geral)

Local: Theatro da Paz

Ingressos: Serão distribuídas senhas as 16h e os ingressos as 18h