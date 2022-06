Ônibus que circulam pela avenida Celso Malcher têm desvio provisório, diz prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém anunciou a necessidade de desvio provisório no trajeto dos ônibus que circulam pela avenida Celso Malcher por causa das obras da segunda etapa da macrodrenagem da bacia do Tucunduba. Os serviços estão em andamento e precisam da interdição de tráfego de veículos na área, desde esta terça-feira (7) até a quinta-feira (9). Com informações da Agência Belém.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) está responsável pelo desvio provisório das linhas dos coletivos na avenida Celso Malcher. A via, no cruzamento entre a passagem Vilhena e a avenida Tucunduba, está parcialmente interditada para a realização da segunda etapa da obra de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba.

De acordo com a PMB, o trecho segue fechado para o acesso de veículos até quinta-feira (9), sempre entre 8h e 18h, para assegurar a fluidez do trânsito e a manutenção da oferta do serviço de transporte por ônibus, com segurança, aos usuários.

Mudanças nos trajetos

Conforme a Semob, a mudança é a seguinte: a linha 323 – Canudos/ Praça Amazonas (Perimetral) seguirá no sentido bairro-centro pela rua São Domingos, Av. Tucunduba, rua da Olaria, rua Silva Rosado, Trav. Francisco Monteiro, a destino. Já no sentido Centro-Bairro, o itinerário da linha será pela Trav. Francisco Monteiro, rua Silva Rosado, rua da Olaria, Av. Tucunduba, rua São Domingos e ponto terminal.

A linha 324 que envolve Canudos / Presidente Vargas fará, no sentido bairro-centro: Av. Celso Malcher, Av. São Domingos, acesso à ponte, Av. Tucunduba, rua da Olaria, rua Silva Rosado, Trav. Segunda de Queluz, a destino. No sentido Centro – Bairro, a linha seguirá pela Trav. Francisco Monteiro, rua Silva Rosado, rua da Olaria, Av. Tucunduba, acesso à ponte da rua São Domingos, rua São Domingos, Av. Celso Malcher e ponto terminal.

A linha 326, que compreende o Canudos II / Praça Amazonas (Tucunduba) também terá seu itinerário desviado em função das obras. No sentido bairro-centro, seguirá pela Av. Tucunduba, rua da Olaria, rua Silva Rosado, Trav. Francisco Monteiro, a destino. E no sentido centro-bairro, as linhas circulam pela Trav. Francisco Monteiro, rua Silva Rosado, rua da Olaria, Av. Tucunduba e ponto terminal.