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Ônibus pega fogo em estação do BRT na Augusto Montenegro, em Belém

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Liberal
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Ônibus pega fogo em estação do BRT na Augusto Montenegro, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um ônibus da linha Outeiro - São Brás pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), na estação do BRT localizada no conjunto Castro Moura, na avenida Augusto Montenegro, no bairro Águas Negras, distrito de Icoaraci, em Belém. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso resultou apenas em danos materiais no coletivo, que pertence à empresa Nova Marambaia.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que uma intensa fumaça toma conta do veículo, enquanto as chamas se concentram na parte dianteira, próxima ao banco do motorista. Nas imagens, o motorista e o cobrador aparecem tentando controlar o incêndio com o uso de extintores, mas o fogo já havia se espalhado rapidamente.

A situação provocou correria entre pessoas que estavam nas proximidades da estação. Testemunhas registraram a movimentação e acompanharam a tentativa de conter as chamas. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas que atingiram o ônibus foram controladas. Ninguém ficou ferido", comunicou o CBM.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que um ônibus de empresa associada registrou um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira (12), na avenida Augusto Montenegro.

"Não houve feridos, e a situação foi rapidamente controlada. As causas do incidente seguem em apuração, incluindo avaliação técnica para identificar o que pode ter provocado a ocorrência. O veículo estava com a manutenção preventiva regularizada", declarou.

"O Setransbelreforça o compromisso das empresas associadas com a segurança da operação e dos passageiros, em um sistema que conta com cerca de 1.000 ônibus em circulação em Belém e na Região Metropolitana", finalizou a nota.

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incêndio em ônibus
Belém
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