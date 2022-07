Ônibus para Mosqueiro: Belém reforça frota para o 4º fim de semana de julho

O reforço operacional da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás está garantido para o quarto fim de semana de julho. O reforço da frota será de sexta-feira, 22, a segunda-feira, 25. Na sexta-feira, o incremento à frota será de 20 ônibus. No sábado e no domingo, 33 a cada dia. Na segunda-feira, 28 ônibus. No período de operação, o início da viagem será a partir das 5 horas da manhã, saindo do terminal de linha Mosqueiro-São Brás, localizado na Praça Araújo Martins.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21), pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que determinou a operação de veículo tipo micro-ônibus, dotado de ar condicionado e com restrição na capacidade de usuários. A frota contará com dois micro-ônibus e, nesse caso, a tarifa praticada será a mesma do ônibus urbano da linha, para Mosqueiro, que é R$ 6,40. Porém, não aceita meia-passagem e nem gratuidade.

Cotijuba

A Semob também determinou a realização de viagens extras para Cotijuba neste fim de semana. A linha hidroviária municipal, que faz travessia para Cotijuba, contará no sábado, 23, e no domingo, 24, com três viagens feitas pelos navios Lady Liria e Otávio Oliva, com capacidade respectiva para 350 e 600 passageiros. Mais viagens poderão ser avaliadas conforme demanda de passageiros.

No sábado, as viagens serão feitas de Icoaraci para Cotijuba nos seguintes horários: 8h, 9h e 18h30. De Cotijuba para Icoaraci, às 5h45 e 17h. No domingo, de Icoaraci para Cotijuba, às 8h, 9h e 18h. De Cotijuba para Icoaraci, às 05h45, 16h e 17h.

O valor da tarifa do transporte é de R$ 4,00 e a meia-passagem R$ 2,00, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, o valor é R$ 8,00 e a meia-passagem R$ 4,00. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas no serviço ofertado pelo Município.

Fiscalização

A Semob informou que vai manter o reforço na fiscalização, pelos agentes de transporte dos horários de partidas dos ônibus, no terminal da linha Mosqueiro/São Brás e em Mosqueiro, bem como dos navios que partem dos trapiches de Icoaraci e de Cotijuba. Os agentes garantem ainda a orientação e organização das filas e dos embarques nos ônibus e nos navios.

Serviço - denúncias

Sobre as denúncias relacionadas à qualidade do transporte coletivo, a Semob orienta o usuário a formalizar denúncias e reclamações para a Ouvidoria nos canais de atendimento do órgão, pelo site da Semob, e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelos números 118 ou Whatsapp (91) 98415-4587.

Em caso de denúncias envolvendo a prestação de serviço de ônibus, é preciso identificar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na traseira do veículo) e descrever a situação ocorrida, para que o órgão possa identificar a empresa, averiguar e tomar as providências cabíveis.