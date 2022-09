Ônibus em Belém: Semob determina que toda a frota esteja em operação no dia da eleição

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou na quinta-feira (29) que determinou às empresas de ônibus que, no domingo (2), dia da realização do 1º turno das eleições 2022, seja adotada, no período de 7 às 17 horas, a totalidade da frota em operação, em todas as linhas que atendem a Belém e região metropolitana. Segundo a Semob, a medida é necessária para garantir que o eleitor chegue em seu local de votação com tranquilidade.

Interdição temporária

A Semob também comunicou que, no domingo, 2, visando maior segurança viária, o trânsito na rua João Diogo, no trecho entre Trav. São Francisco e Av. 16 de Novembro, local da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), ficará temporariamente interditado, a partir das 6h.

Os itinerários das linhas de ônibus que trafegam no trecho interditado serão desviados temporariamente da seguinte forma: rua João Diogo, Trav. São Pedro, rua Avertano Rocha, Av. 16 de Novembro, a destino.