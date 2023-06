Ônibus da linha UFPA Tamoios aquece e assusta passageiros durante trajeto na avenida Perimetral

Nesta quinta-feira (15), usuários do ônibus UFPA Tamoios passaram por momentos de tensão com o motor do veículo soltando fumaça. A situação ocorreu na avenida Perimetral, ninguém ficou ferido, de acordo com a nota enviada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Em registros que circulavam entre grupos de mensagens, o motorista, com a ajuda da população local, jogavam baldes de água em cima do motor para controlar o problema. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da capital (Setransbel) também informou que não houve incêndio. "O veículo da empresa Transurb apresentou uma pane no motor, durante viagem no dia de hoje", disse o Sindicato.

"Para amenizar o aquecimento do motor foi utilizado o extintor do veículo e também água, o que acabou gerando a fumaça verificada no vídeo. O veículo foi imediatamente recolhido para a garagem, para que fosse avaliada a origem do problema, bem como passar por manutenção corretiva", comunicou o Setransbel. O órgão ainda acrescentou que foi disponibilizado um veículo reserva para a continuidade da operação da linha UFPA Tamoios.

Já a Semob conta que tomou conhecimento do ocorrido e determinou o recolhimento do ônibus para a garagem, além de ter atuado na empresa. "A autarquia informa que o motorista conseguiu apagar o princípio de incêndio. Ninguém se machucou. O órgão comunica que está apurando as causas e o ônibus só retornará a circular depois de sanado o problema", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão da repórter Fabiana Batista)