Ônibus da linha Pratinha-UFPA leva espírito natalino às ruas de Belém

O clima de Natal já tomou conta das ruas de Belém com a decoração especial do ônibus da linha Pratinha-UFPA. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o coletivo enfeitado, tanto por dentro quanto por fora, encantando passageiros.

Na parte interna, o veículo foi decorado com festões e bolinhas natalinas. Já na parte externa, luzes de LED iluminam o ônibus, chamando atenção por onde passa e espalhando o espírito natalino pela cidade.

O motorista responsável pelo coletivo comemorou a chegada do Natal e a oportunidade de enfeitar o coletivo para alegrar os passageiros. “Enfeite do carro com os LEDs laterais todinhos. A galera espera eu chegar para a festa de Natal. Feliz Natal para todos os funcionários, aos nossos clientes, mecânicos e, principalmente, à população de Belém por andar com a gente”, declarou ele.