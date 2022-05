Ônibus da linha Júlia Seffer solta fumaça e assusta passageiros; vídeo

Nesta segunda (9), uma passageira registrou em vídeo o momento que um ônibus da empresa Barata Transporte, da linha Julia Seffer /Águas Brancas começa a soltar fumaça no meio da rua, aparentemente, pelo escapamento. Os passageiros com medo desceram do ônibus.

No vídeo que circula nas redes sociais, a mulher que registra em vídeo a cena diz: "olha o que aconteceu no Julia que nós estávamos. Ixe, vai pegar fogo, meu deus do céu", coemnta a passageira enquanto grava e se afasta da porta traseira do ônibus.

Em outro momento do vídeo o acúmulo de fumaça aumenta e a passageira narra que os demais passageiros começam a correr: "Gente! Meu Deus [grito de desespero]. Não dá para enxergar mais nada [fazendo referência a grande nuvem de fumaça que bloqueia a visão], todo mundo saiu correndo. Ninguém merece", finaliza a passageira

Por nota, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) informou que "...a empresa Barata Transportes foi notificada pela Secretaria para prestar esclarecimentos sobre o incidente ocorrido. A empresa já prestou devidos esclarecimentos, informando que houve vazamento de óleo da turbina do veículo que caiu no escapamento, este por estar com temperatura elevada gerou uma fumaça".

"A Semutran esclarece que este tipo de ocorrência pode acontecer em qualquer momento, pois não se trata de prevenção e sim manutenção corretiva. E reforça que a vistoria realizada pela Secretaria é de suma importância e que as empresas precisam comparecer para que fiquem todos regularizados", conclui a nota da prefeitura.