Ônibus da linha Castanheira – Pátio Belém terão itinerário desviado; veja o que muda

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou o desvio provisório do itinerário da linha 912 (Castanheira - Pátio Belém) para a realização de serviço de poda de árvores na manhã deste sábado (4).

Agentes de trânsito e de transporte darão apoio à ação organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma), na esquina da avenida Brás de Aguiar com a travessa Rui Barbosa. A previsão do início do serviço é às 8 horas.

Os ônibus da linha 912 (Castanheira - Pátio Belém), no sentido Castanheira - Pátio Belém serão desviados pela avenida Generalíssimo Deodoro, avenida Conselheiro Furtado, travessa Benjamin Constant, avenida Braz de Aguiar, a destino. O desvio será mantido até a conclusão do serviço nas vias interditadas.

