Onde tem vacinação antirrábica para cães e gatos em Mosqueiro?

Vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos será realizada em diferentes pontos da ilha de Mosqueiro entre esta quarta-feira (8) e sexta-feira (10), por meio do trailer do Belém Animal Itinerante, da Prefeitura de Belém. Os atendimentos ocorrem das 8h às 14h e incluem ainda consultas veterinárias, exames, microchipagem e outros serviços voltados à saúde animal.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) e tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços públicos veterinários no distrito de Mosqueiro, facilitando o atendimento para tutores de cães e gatos e contribuindo para a prevenção de doenças.

Veja onde será a vacinação antirrábica e os atendimentos em Mosqueiro

Os atendimentos seguem um cronograma em diferentes bairros da ilha. Confira:

Quarta-feira (8): ESF Baía do Sol, na Baía do Sol.

ESF Baía do Sol, na Baía do Sol. Quinta-feira (9): Escola Anna Barreau, em Ariramba.

Escola Anna Barreau, em Ariramba. Sexta-feira (10): ESF Aeroporto, no bairro Aeroporto.

Todos os atendimentos serão realizados das 8h às 14h.

Quais serviços serão oferecidos aos pets

Além da vacinação antirrábica, os tutores poderão acessar gratuitamente outros serviços:

Consultas veterinárias;

Exames de hemograma;

Microchipagem;

Encaminhamento para procedimentos especializados;

Cadastro para castração;

Orientações sobre saúde e bem-estar animal;

Acompanhamento e encaminhamento de casos específicos.

Documentos necessários para atendimento

Para utilizar os serviços do Belém Animal Itinerante, o tutor deverá apresentar:

Documento oficial de identificação;

Comprovante de residência;

Cadastro Único (CadÚnico).

Quem não estiver inscrito no CadÚnico poderá apresentar comprovação de renda familiar de até dois salários mínimos.

A iniciativa busca fortalecer as políticas públicas de proteção animal em Belém, ampliar o acesso aos serviços veterinários e contribuir para a prevenção e o controle de doenças entre cães e gatos, especialmente para famílias de baixa renda e protetores independentes.