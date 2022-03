Onde adotar um animal de estimação? Feira de adoção acontece neste sábado (19/03), em Belém

Está pensando em adotar um cachorro ou um gato? Neste sábado (19), em Belém, você terá essa oportunidade. Em uma parceria entre o Parque Shopping e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), uma Feira de Adoção Pet acontecerá no local das 9h às 15h, no espaço G2 (fundos), do empreendimento. No local, os animais estarão disponíveis para visitação.

Como adotar um pet nas Feiras de Adoção?

A pessoa interessada deve ter mais de 18 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência e passar por uma pesquisa de critérios avaliativos de adoção com a equipe de veterinários do Centro.

O que eu ganho ao adotar um Pet?

No local, será oferecido atendimento veterinário básico para os animais em geral. Vale ressaltar que os pets da Feira serão doados com saúde, castrados, vermifugados e vacinados.

Quando e que horas será a feira de adoção de pets deste sábado (19/03) ?

A Feira de Adoção será neste sábado (19/03), de 9h às 15h, no espaço G2 (fundos), do Parque Shopping Belém, localizado na Avenida Augusto Montenegro.