Oncológico Infantil realiza “Caravana Solidária” para doação de sangue

Buscando aumentar o estoque de bolsas de sangue, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo realiza, em parceria com a Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), a “Caravana Solidária” para doação de sangue. A ação ocorre nesta sexta-feira (11). As doações sanguíneas coletadas serão utilizadas para o tratamento de crianças e adolescentes atendidos pelo hospital.

"Abordamos a importância da doação de sangue para as crianças, pois de alguma forma elas precisam de transfusão de sangue. O objetivo é incentivar o espírito de solidariedade, conscientizando a população sobre essa atitude que pode salvar vidas”, destaca o enfermeiro Paulo Lima, da Agência Transfusional do Oncológico Infantil. Às 14h, um micro-ônibus será disponibilizado pelo Hemopa para fazer o traslado de 30 colaboradores, às 14h, que irão contribuir com as doações.

Além disso, a Agência Transfusional do Oncológico Infantil realizará ações de sensibilização entre colaboradores para participar da campanha de doação, em parceria com o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH). Serão realizadas abordagens “corpo a corpo” nos setores do hospital a fim de sensibilizar possíveis doadores. A mobilização tem sido feita em formato de “bloquinhos de carnaval solidário”, integrado por seis colaboradores que utilizam placas com mensagens chamando a atenção para a importância do ato solidário.

Os interessados em fazer a doação de sangue, fora da caravana, precisam informar, no Hemopa, o código 1766, lembrando que a doação deve ser destinada ao Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, mantido pelo Governo do Pará e gerenciado pela Pró-Saúde. Todos os anos a instituição de saúde, por meio de sua Agência Transfusional, realiza campanhas de doações de sangue.

Critérios para doação de sangue

Para ser um doador de sangue é necessário atender a alguns requisitos: