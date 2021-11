OLiberal.com completa três anos com liderança na audiência da web no Pará

OLiberal.com, o site de notícias do Grupo Liberal, também faz aniversário neste 15 de novembro, quando o jornal O Liberal completa 75 anos de jornalismo. Mas a história do veículo — que firma a identidade digital do jornal impresso — ainda teve outros capítulos e links que remontam a 2004.

Lançado em 29 de abril de 2004, com outra marca e outra lógica de execução, o primeiro portal de notícias, entretenimento e serviços do Pará incorporou as transformações tecnológicas e transformou-se no Portal mais acessado pelos internautas no Estado. Mais uma conquista da credibilidade do Grupo Liberal.

Gerente de Tecnologia da Informação do Grupo Liberal, Michel Psaros rememora que o portal já surgiu como pioneiro nas transmissões ao vivo em streaming: "Fomos os primeiros a transmitir o Círio de Nazaré, micaretas, além das coberturas em tempo real de Remo e Paysandu entre outras inovações”, lembra Psaros.

Editor executivo de O Liberal Digital, Carlos Fellip reitera que OLiberal.com é a extensão digital do carro-chefe, que é o jornal impresso. “A marca O Liberal é um hub (agregado) de conteúdo, tanto na presença offline com o jornal de papel, quanto na online por meio do portal de notícias e as redes sociais”, diz o jornalista, que entrou na empresa como estagiário, em 2009, e participou desse processo de migração de O Liberal para o meio digital, a partir do conceito de integração da produção jornalística.

“Em 2018, o portal assumiu uma nova identidade, passando a se chamar OLiberal.com”, explicou o jornalista, para destacar que as principais diferenças entre OLiberal.com e seus precursores extrapolam os nomes e estão ligadas a conceito e a novas características.

"OLiberal.com deixou de ser um reprodutor de notícias e passou a ser um produtor de informações atualizadas. Está mais veloz, permite ao internauta o contato com as primeiras informações de determinado assunto, de forma concisa e objetiva, enquanto a mesma notícia pode ser conferida, no dia seguinte, de forma mais abrangente no jornal impresso”, completa.

OLiberal.com mantém liderança na audiência do Pará

Estagiária no portal em 2009 e atual coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali diz que a experiência de Redação Integrada, tendo como base os repórteres do impresso, tem assegurado bons resultados junto ao público. “Somos os primeiros na audiência e queremos manter essa marca”, diz a jornalista, ao informar que o trabalho envolve mais de 40 destaques de notícias, entre regionais, nacionais e internacionais. “A equipe de edição web, que é quem fica na redação, é responsável por fazer o 'pente fino' do que é o mais importante no dia, por caçar tudo que está acontecendo no mundo inteiro para levar essa informação sempre o mais rápido possível ao internauta. Estamos sempre correndo atrás para manter a audiência lá em cima”, diz ela.

Carlos Fellip diz que as mudanças são necessárias para que os veículos de comunicação se adaptem às novas formas de consumo da informação. “A gente como imprensa precisou se enquadrar ao comportamento de consumo das informações. Tudo está mais rápido, os textos mais curtos, porém, com mais profundidade através dos recursos multimídia, cheios de palavras-chaves e títulos tecnicamente bons para os algoritmos do Google. O desafio da atualidade é ser atrativo e satisfazer o leitor naquilo que ele quer encontrar em um portal de notícias", diz ele.