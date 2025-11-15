Oliberal.com completa 21 anos como pioneiro digital e reforça inovação

Lançado em 15 de novembro de 2004, o portal de notícias do Grupo Liberal completa 21 anos neste sábado (15/11), sendo os últimos sete sob a marca Oliberal.com. Primeira iniciativa digital de jornalismo em Belém, o site nasceu como Portal ORM e passou por diversos rebrandings até se consolidar como uma das principais plataformas jornalísticas da região Norte.

Ao longo de duas décadas, o portal firmou-se como referência na cobertura do Pará e da Amazônia, conectando a tradição do impresso com a agilidade e inovação do ambiente digital. Em 2018, o nome Oliberal.com passou a ser adotado oficialmente, reforçando a identidade do jornal e fortalecendo sua presença multiplataforma.

Novo portal terá foco em experiência mobile

De acordo com Mary Tupiassu, diretora do Portal e das redes sociais de Oliberal.com, o novo momento busca atender às demandas da audiência e às tendências do mercado. “A primeira virada é o mobile first, que será uma experiência ainda mais fluida, rápida e inteligente, porque é ali que a maior parte da nossa audiência consome notícias hoje”, afirma.

Além disso, o portal deixará de ser apenas um site para se tornar uma plataforma digital mais ampla, com integração de serviços, novas funcionalidades e produtos voltados para o ambiente online. “É um passo grande e que vai ao encontro das comemorações do aniversário”, completa Mary.

Jornalismo com raízes e olhar para o futuro

Para Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com, o portal é uma continuidade do legado editorial construído ao longo das décadas pelo Grupo Liberal. “Ele chegou para traduzir, para o ambiente digital, a mesma credibilidade, rigor jornalístico e compromisso que nasceram com o Grupo Liberal”, destaca.

Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com (Cristino Martins/O Liberal)

Com uma trajetória iniciada como estagiária na redação em 2009, Heloá passou por diversas funções no jornalismo do grupo: repórter, editora web, coordenadora de edição, até assumir a função de editora executiva. Com esse olhar estratégico e comprometido com o jornalismo local, ela ajudou a consolidar a liderança de Oliberal.com como o principal portal de notícias do Pará em audiência digital e inovação.

Segundo Heloá, o Oliberal.com leva o Pará e a Amazônia para o mundo, conectando-se com novas audiências e ampliando o alcance de um jornalismo local com dimensão global. “Consolidamos a atuação do grupo como referência na era digital/mobile inovando no tipo de pautas com o mesmo compromisso que nos trouxe até aqui”, reforça.

O papel do editor web no dia a dia da redação

Enderson Oliveira, editor web do Oliberal.com, destaca a relevância dessa função dentro do ecossistema digital jornalístico. “Trabalho com conteúdo para portal de notícias desde 2013 e, como editor, desde 2018. Nestes mais de 10 anos percebo o quanto o fluxo de informações está cada vez mais amplo e acelerado. Isto é importante, logicamente, mas também preocupante. Afinal, como organizar para 'entregar' os conteúdos jornalísticos aos internautas?”, questiona.

Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com (Carmem Helena/O Liberal)

“É justamente aí que entra o editor web e, no mínimo, sua tripla função: a primeira é gerir pessoas da equipe para produzirem os conteúdos e que possam entender o porquê de fazerem aquilo. A seguir, vem a função de revisar os textos e conteúdos como um todo, o que é importante não apenas para evitar erros e corrigi-los, mas também evitar problemas maiores. Por fim, o que não significa ser menos ou mais importante, afinal a edição web necessita das 3 competências reunidas: há a 'montagem' e apresentação do conteúdo no portal; isto é, sua disposição na home e nas editorias das nossas melhores e mais relevantes notícias.”

Segundo Enderson, essa montagem do “cardápio” de notícias destaca o valor do editor web na cadeia produtiva. “É a disposição das manchetes, imagens e valor-notícia que irão, juntas, colaborar para maior número de leitores, engajamento e alcance nos conteúdos feitos, valorizando toda a cadeia de produção jornalística.”

Inteligência artificial e parceria inédita fortalece o jornalismo em Oliberal.com

Uma das novidades que marcam o novo ciclo do portal é a adoção de ferramentas de inteligência artificial (IA) no processo editorial. A iniciativa é coordenada por Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com, que explica que o projeto nasceu da necessidade de modernizar rotinas e acompanhar a evolução do jornalismo digital, sem abrir mão da credibilidade.

“A redação enfrentava o desafio de lidar com um volume cada vez maior de produção diária, entre portal e redes sociais, que exigem atualização em tempo real. Essa dinâmica intensa acabava, por vezes, gerando sobrecarga, afinal, nenhum jornalista gosta de ir para casa sem dar aquela notícia quente que acabou de acontecer", afirma.

Heloá Canali, editora-executiva do portal (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

O ponto de virada do projeto foi a seleção no programa de Laboratório de IA para negócios jornalísticos, promovido pelo Google News Initiative (GNI). Com o apoio da consultoria Blue Engine, especializada em sustentabilidade para organizações de notícias, foi possível estruturar um modelo funcional de integração de IA no fluxo editorial e tirar o projeto do papel.

Heloá afirma que a IA no Oliberal.com não tem como objetivo substituir o trabalho humano, mas sim ser uma aliada na parte mais mecânica dos processos. "Com a nova estrutura, os profissionais têm mais tempo para apuração e produção de conteúdo aprofundado, ao mesmo tempo, em que há ganho na consistência e velocidade das publicações. “É um passo para consolidar o modelo de redação do futuro: onde a inteligência artificial potencializa o talento das pessoas e reforça o compromisso do portal com a inovação e com o bom jornalismo”, conclui.