Olhar amazônida para o mundo e informação atemporal para os leitores

A caminho dos 80 anos, o jornal O LIBERAL reafirma sua conexão com temas globais e locais, mantendo o compromisso com um jornalismo responsável e inovador. Em 2024, dois pilares destacam esse compromisso: a análise do noticiário internacional sob uma ótica amazônida, conduzida pelo analista Gustavo Freitas, e a ampliação das pautas evergreen, liderada pelo portal OLIBERAL.COM. Ambas as iniciativas têm contribuído para manter o jornal relevante em um cenário de mudanças rápidas na forma de consumir notícias.

Para Gustavo Freitas, trazer uma perspectiva regional para questões globais é essencial. "Nós não vemos o mundo como os americanos, ingleses e os alemães veem, então cabe a nós mostrar para a sociedade que existe um mundo visto de uma perspectiva que nem sempre será a mesma das grandes redes globais", afirma. Ele explica que mesmo temas aparentemente distantes, como as eleições nos Estados Unidos ou na Venezuela, têm impacto direto no Brasil e na Amazônia.

“Se analisarmos sob a perspectiva da nossa região, vamos ver que o próximo presidente dos EUA terá uma abordagem muito distinta com a América Latina, e isso nos afeta como nação. Já a Venezuela, além de viver sob uma ditadura disfarçada de democracia, também busca recuperar o território de Essequibo, que pertence à Guiana, ou seja, há indícios de uma disputa territorial envolvendo países que fazem fronteira com o Brasil. Isso também nos afeta como nação”, pontua Freitas.

A conexão entre o global e o local é um desafio que ele encara com atenção especial à linguagem. “Não há espaço para academicismo. Ou você fala para todos compreenderem, ou a política internacional vai ficar sempre restrita às salas de aula”, defende. Ele reforça ainda que, com o Pará em evidência global devido à COP 30, é crucial que o jornal esteja preparado para olhar o mundo de forma profissional. "O Brasil e o mundo estão olhando para o Pará. É nosso dever passar informações sobre os quatro cantos do planeta de forma fácil e embasada."

Informação que não envelhece

No ambiente digital, o portal OLIBERAL.COM tem investido em pautas evergreen, conteúdos que mantêm relevância por longo período e respondem diretamente às dúvidas do público. Segundo a coordenadora do portal, Heloá Canali, a iniciativa tem se mostrado eficaz em atrair e engajar leitores.

"Fomos o primeiro portal do Estado a ter uma equipe dedicada a produzir esse tipo de conteúdo, que muitas vezes está relacionado ao cotidiano das pessoas. Elas podem ser encontradas com facilidade nos sites de busca na internet", explica.

Entre os exemplos, Heloá cita materiais produzidos sobre as eleições municipais, com explicações sobre como tirar a segunda via do título, mudar o local de votação ou até mesmo se é permitido votar de bermuda. Outro destaque foram os guias do Círio de Nazaré, que anteciparam informações sobre romarias, símbolos e agendas culturais.

Esse tipo de material também atende turistas e moradores que buscam informações práticas sobre o Pará. "Se você digitar no Google 'onde tomar tacacá em Belém', com certeza encontrará um material especial feito pela nossa equipe, que vai te levar aos melhores locais para apreciar essa comida típica que está na boca do povo!", brinca.